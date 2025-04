Niewiele jest kobiet, które kochają sprzątać. Większość tego nie lubi, bo po pierwsze sprzątanie zajmuje dużo czasu, po drugie – niszczą się dłonie i paznokcie, i po trzecie – jest tyle innych pięknych rzeczy do zrobienia. Ale rzeczywistość jest taka, że sprzątać trzeba. Co zrobić, by sprzątanie było przyjemniejsze? Wszyscy powiedzą, że wystarczy zadbać o odpowiedni sprzęt. Odpowiedni, czyli jaki? No właśnie - odkurzacz, czy może iRobot? My już wiemy: iRobot - obowiązkowo!

Reklama

5 powodów, dla których wybiorę iRobot zamiast odkurzacza

1. Szkoda mi kręgosłupa

Zamiatanie, zmywanie podłóg, odkurzanie dywanów... To codzienność wielu kobiet. Zwykle ogarnięcie mieszkania zajmuje jakąś godzinę lub dłużej. Wyobrażasz sobie spędzać tyle czasu w pozycji pochylonej (bo przecież tak się odkurza)? Po sprzątaniu i ty, i twój kręgosłup pewnie ledwo żyjecie. To dlatego ja wybieram iRobot. Wystarczy wałczyć, a on sam sprząta. Bez pochylania i nadwyrężania kręgosłupa.

2. Szanuję swój czas

Każdy, kto ma dzieci, czy zwierzaka wie, jak często trzeba sprzątać. Na podłodze non stop pojawia się piasek, ślady butów, czy łap. Żeby zachować czystość w domu, trzeba ciągle sprzątać. Ale jak? Po 8 godzinach pracy mało która kobieta ma na to siłę, nie mówiąc o ochocie. Jeśli ty też wolisz odpocząć przy dobrej książce albo ulubionym filmie, to iRobot został stworzony właśnie dla ciebie! Wystarczy go uruchomić. Ty odpoczywasz, a on walczy z brudem w twoim mieszkaniu. Dodatkowo jest dużo dokładniejszy ode mnie!

3. Lubię, jak błyszczy

Uwielbiam, jak podłoga idealnie błyszczy, kafelki są czyste, fugi bez drobinek pomiędzy a dywan pięknie gładki i bez zabrudzeń. Nie raz moi znajomi ze zdziwieniem dopytywali, jak ja to robię, że zawsze mam tak czysto. Odpowiedź jest prosta – to sprawka iRobota. Ręcznie nigdy bym sobie nie poradziła! iRobot z łatwością dociera w zasadzie wszędzie: mopuje, wyciera na wilgotno i na sucho, porusza się optymalną ścieżką, sprawnie manewruje wokół przeszkód oraz czyści wzdłuż mebli i ścian.

4. Jestem pragmatyczna

Nie lubię przepłacać i nie znoszę niepotrzebnych sprzętów, które zawalają miejsce! To dlatego nie przetrzymuję w szafie czy na korytarzu wielkiego odkurzacza. To strata powierzchni użytkowej mieszkania! Zamiast tego mam iRobota. Jest niewielki, elegancki i zmieści się wszędzie!

5. Kocham mojego psa!

Mój pies, jak wiele innych, nienawidził odkurzacza. Na jego dźwięk uciekał, chował się po kątach i był jakiś dziwnie przestraszony. A teraz? Mój pupil polubił się z iRobotem (i to bardzo). Gdy tylko go uruchamiam, Max biega za nim i ma niezłą zabawę.

Który iRobot jest najlepszy?

Chociaż iRobot to pewnego rodzaju nowinka w świecie AGD, to na rynku pojawiło się ich już całe mnóstwo. Jak wybrać ten najlepszy da ciebie? My mamy swoje ulubione typy.

Reklama

iRobot Braava jet - urządzenie jest proste w obsłudze. Wystarczy nałożyć dedykowaną do danego sposobu sprzątania nakładkę i nacisnąć przycisk CLEAN. Robot rozpocznie pracę w oparciu o wybrany cykl sprzątania: mopowanie na mokro, wycieranie na wilgotno, zamiatanie na sucho. Podczas pracy iRobot Braava jet porusza się optymalną ścieżką, sprawnie manewruje wokół przeszkód oraz czyści wzdłuż mebli i ścian. Jego precyzyjny rozpylacz płynu oraz wibrująca głowica czyszcząca pomagają w usunięciu zaschniętych plam. Po zakończonej pracy wystarczy nacisnąć przycisk zwalniania nakładki trzymając robota nad koszem, aby zabrudzona ściereczka w nim wylądowała.

iRobot Roomba 696- pracuje w oparciu o opatentowany, 3-stopniowy system sprzątający. Cała procedura startu jest niezwykle prosta, wystarczy nacisnąć przycisk CLEAN, a robot rozpocznie proces sprzątania. Robot usuwa również te zanieczyszczenia, które powstały przy krawędziach ścian, Co najlepsze, z iRobota możesz korzystać, gdy jesteś w pracy. Harmonogram pracy można ustawić każdego dnia tygodnia o dowolnej godzinie. Dodatkowo Roomba posiada szereg inteligentnych systemów, które sprawią, że robot więcej czasu poświęca obszarom bardziej zabrudzonym, wykrywa schody lub uskoki oraz rozpoznaje przeszkody takie jak meble, aby zwolnić i delikatnie obejść się z nimi. Model ten współpracuje z aplikacja iRobot HOME, która pozwala m.in. włączyć robota z dowolnego miejsca na ziemi.

iRobot Roomba 886 - w modelu tym zastosowana została rewolucyjna technologia AeroForce, która charakteryzuje się niespotykaną dotąd efektywnością. Pozwala ona usunąć do 50% więcej kurzu, brudu oraz innych zanieczyszczeń powstałych na powierzchni podłóg. Roomba 886 posiada również możliwość programowania pracy na każdy dzień tygodnia. Pozwala to na osiągnięcie systematyczności oraz pracę podczas nieobecności domowników. Urządzenie dodatkowo posiada wirtualną latarnię - multi room cleaning, która sprawdza się przy większych metrażach, odkurzając pomieszczenia po kolei.

iRobot Roomba 980 - robot potrafi interpretować swoje otoczenie, aby dostosowywać swoją pracę do aktualnych warunków. Jeżeli Roomba zauważy, że w trakcie cyklu sprzątania został przemieszczony przedmiot, pod którym nie mogła posprzątać, wróci w dane miejsce. Współpraca z aplikacją mobilną iRobot Home sprawia, że obsługa robota jest niezwykle łatwa. Za jej pośrednictwem użytkownik może ustalić harmonogram pracy na 7 dni tygodnia. Robot pozwala też dokonać wyboru kluczowych ustawień np. pojedynczego lub podwójnego przejazdu, sprzątania przy krawędziach itp. W modelu Roomba 980 system AeroForce współpracuje z technologią intensyfikacji pracy na dywanach (Carpet Boost) - wykrywa miękkie podłoże, aby zwiększyć na nim dziesięciokrotnie siłę odkurzania.