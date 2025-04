Pozostawianie kluczy w drzwiach jest bardzo wygodne, bowiem nie trzeba szukać ich przed wyjściem, kiedy zazwyczaj bardzo się spieszymy. Niektórym wydaje się, że taki sposób dodatkowo zabezpiecza mieszkanie przed włamaniem, jednak nic bardziej mylnego.

Zwykle zostawiamy klucz w zamku myśląc, że uniemożliwia to otwarcie go z drugiej strony. Złodzieje mają jednak swoje tajne sposoby, aby to obejść. Wystarczy, że włamywacz wsunie wygięty drucik albo wytrych do środka lub użyje zwykłego śrubokrętu. Wówczas unikalne żłobienia, które posiada każdy kluczyk, otwierają wszystkie blokady i zapadki w zamku, a to już droga wolna do obrabowania mieszkania w nocy. I przy okazji duża oszczędność czasu dla rabusia, ponieważ klucz zrobi to za niego.

Przed spaniem na wszelki wypadek upewnij się, czy drzwi na pewno są zamknięte, a kluczyk dodatkowo przekręcony w zamku. Czasami nawet drzwi antywłamaniowe nie są wystarczające.

Aby uchronić się przed włamaniem, możesz nie wsuwać klucza do końca w zamek. Jeśli będzie wsunięty tylko do połowy, nie odblokuje wspomnianych zapadek. Staraj się nie trzymać pęku kluczy w widocznym miejscu ani w pobliżu wejściowych drzwi. Daruj sobie również wakacyjne skrytki, takie jak popularne chowanie klucza pod wycieraczką, albo w doniczce. To właśnie tam złodziej będzie chciał zajrzeć w pierwszej kolejności.

Policjanci alarmują, aby również nie trzymać w przedpokoju cennych przedmiotów, takich jak portfel albo kluczyki do samochodu. Do tego lepiej nie przypinać do kluczy wejściowych karty z kodem do furtki, bramy od garażu czy drzwi. W przypadku zgubienia ich, włamywacz od razu będzie wiedział co robić. A ty lepiej od razu wymień wtedy swoje zamki. Jeżeli mieszkasz na parterze, nie zostawiaj otwartych drzwi balkonowych, nawet jeśli wychodzisz jedynie po drobne zakupy.

