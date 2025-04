O smogu i jego negatywnym oddziaływaniu na zdrowie mówi się ostatnio coraz więcej. Na szkodliwe działanie zanieczyszczeń najbardziej narażeni są mieszkańcu dużych miast, dzieci, kobiety w ciąży i starsi. Smog negatywnie wpływa na stan naszej skóry, a także drogi oddechowe. To cichy wróg, który czyha nie tylko na zewnątrz, ale i w naszych domach. Czy istnieje szansa, by sobie z nim poradzić?

Alergeny i smog, czyli problemy cywilizacji XXI wieku

Ze względu na smog rocznie przedwcześnie umiera aż 48 tysięcy osób. Ci, którzy narażeni są na działanie szkodliwych substancji, często skarżą się na problemy z:

oddychaniem

skórą

włosami

układem krążenia

wzrokiem

Jak się okazuje, przebywając w mieszkaniu, też jesteśmy narażeni na niekorzystne działanie smogu i innych czynników. W pomieszczeniach zagrożenie stanowią drobnoustroje, alergeny, grzyby, pleśnie czy kurz. Szkodliwe substancje mogą być też wydzielane przez materiały budowlane i przedmioty z tworzyw sztucznych. W zamkniętym pomieszczeniu (na przykład w twoim mieszkaniu, biurze, galerii handlowej czy klubie fitness) może się znajdować do 150 rodzajów substancji, które mogą mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.

Jak prawidłowo chronić się przed smogiem i alergenami w pomieszczeniach?

Zastanawiasz się, dlaczego twoja skóra jest sucha? Masz wrażenie, że niezależnie od ilości użytego kremu nawilżającego, twoja cera się łuszczy? Czasem dopada cię problem z oddychaniem? A może masz zaczerwienione oczy, które co jakiś czas łzawią?

Zainwestuj w oczyszczacz powietrza, który raz na zawsze rozwiąże twoje problemy ze smogiem, alergiami i drobnoustrojami. Które urządzenie wybrać?

Z pomocą przychodzi nowoczesny oczyszczacz PHILIPS Seria 2000 AC2889/10, dostępny w MediaMarkt, który efektywnie filtruje powietrze w pomieszczeniach. Czym się wyróżnia?

Oczyszczacz usuwa do 99,97 % zanieczyszczeń i filtruje drobne cząsteczki.

i filtruje drobne cząsteczki. Urządzenie radzi sobie z lotnymi związkami organicznymi, bakteriami, wirusami, pyłkami, kurzem, roztoczami, sierścią i zarodnikami pleśni.

Oczyszczacz Philips posiada trzy tryby: automatyczny, antyalergenowy oraz wirusy i bakterie.

Z urządzenia można korzystać przy użyciu aplikacji mobilnej.

Philips efektywnie oczyści powietrze nawet w pomieszczeniach o powierzchni do 39 m 2 , świetnie sprawdzi się więc zarówno w domu, jak i w biurowym open space

, świetnie sprawdzi się więc zarówno w domu, jak i w biurowym open space Urządzenie na bieżąco monitoruje poziom zanieczyszczenia powietrza i informuje o jego stanie poprzez wskaźnik oraz wyświetlacz LED.

Oczyszczacze powietrza Philips posiadają rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Philips posiada też inne modele oczyszczaczy powietrza - AC1214 i AC3829/10. Ten ostatni dodatkowo może pełnić funkcję nawilżacza. Wystarczy wybrać preferowany poziom – 40%, 50% lub 60% albo wybrać tryb automatyczny, a urządzenie sama dopasuje nawilżenie do pomieszczenia, w którym się znajduje. Proste? I to jak! Do tego zdrowe!

Zwróć uwagę na powietrze, którym oddycha twoje dziecko

Masz wrażenie, że twój maluch jest ciągle osłabiony i zmęczony, a także ma zaburzenia koncentracji? Często winę za złe samopoczucie najmłodszych ponosi powietrze. Pamiętaj, że zanieczyszczenia kumulują się przy gruncie, dlatego małe dzieci wdychają tlen gorszej jakości. Poza tym maluchy często oddychają przez usta, a nie przez nos i tym samym nie filtrują wdychanego powietrza, w którym zgromadzone są liczne zanieczyszczenia.

Pomyśl o zakupie oczyszczacza, który skutecznie rozprawi się ze smogiem, zanieczyszczeniami i drobnoustrojami, a do tego poprawi samopoczucie twojego malucha!

Sprawdź ofertę MediaMarkt i wybierz najlepszy oczyszczacz dla siebie i swojej rodziny!

Kategoria oczyszczaczy powietrza rozwija się bardzo szybko, gdyż rośnie świadomość skali problemu wśród konsumentów. Producenci reagują na zwiększone zapotrzebowanie, wprowadzając modele coraz bardziej zaawansowanych możliwościach. W ofercie MediaMarkt znajduje się szeroki wybór urządzeń do stosowania w różnego rodzaju pomieszczeniach. Przed zakupem warto skorzystać z porad naszych sprzedawców, którzy pomogą w dopasowaniu modelu do indywidualnych potrzeb przyszłego użytkownika. – mówi Dorota Tetiurko.

Teraz już wiesz, że smog i zanieczyszczenia, to realny problem, który zagraża naszemu życiu i samopoczuciu. Niezależnie od tego, na jaki oczyszczacz powietrza się zdecydujesz, musisz pamiętać o regularnym czyszczeniu i wymianie filtrów w terminach zalecanych przez producentów. Zobaczysz, twój organizm będzie ci wdzięczny!

Materiał powstał przy współpracy z marką MediaMarkt