Ocet dostępny jest w olbrzymiej ilości rodzajów oraz opakowań. Wszyscy słyszeliśmy o occie winnym, ryżowym oraz z dodatkami ziół.

Reklama

Do wszystkich porządkowych prac w domu najlepszy jest zwykły ocet spirytusowy. Jest on tani i można go kupić w dużych butelkach.

Natomiast do celów spożywczych lepiej wykorzystywać np. ocet winny lub z dodatkami ziół.

Jak i gdzie można zastosować ocet?

Zetrzyj ślady po długopisie



Jeśli młoda artystka ozdobiła ściany, mażąc po nich długopisem, droga mamo nie denerwuj się. Nanieś na „dzieło” ocet gąbką lub papierowym ręcznikiem. Następnie kup dziecku piękny zestaw do malowania.

Odklej nalepki i etykietki



Przy użyciu możesz odkleić nalepki i etykiety ze szklanych, plastikowych i innych gładkich powierzchni. Namocz rogi i brzegi etykiety octem i ostrożnie zdrap. Możesz do tego użyć nieważnej karty kredytowej. Jeśli miejsce po etykiecie jest klejące, zmocz je niewielką porcją octu. Po chwili zetrzyj je ściereczką.

Odśwież drewnianą boazerię



Jeśli boazeria zmatowiała lub poszarzała możesz ją ożywić. Wlej do naczynia 2 łyżki ciepłej wody, 4 łyżki octu i 2 łyżki oliwy z oliwek, wstrząśnij. Miękką gąbką zmocz boazerię. Po kilku minutach przetrzyj ją czystą szmatką.

Usuń plamy z wykładziny dywanowej



W lekkie zabrudzenia wetrzyj roztwór z 2 łyżek soli rozpuszczonych w ½ szklanki octu. Pozostaw do wyschnięcia. Następnie sól zbierz odkurzaczem.

Mocno wżarty brud wyczyść pastą otrzymaną z łyżki octu i łyżki krochmalu. Wetrzyj ją suchą szmatką w plamę. Po dwóch dniach zbierz mąkę odkurzaczem.

Zrób odplamiacz w aerozolu. Należy do butelki ze spryskiwaczem 5 części wody i 1 część octu. Do drugiej butelki nalej 1 część amoniaku i 5 części wody. Namocz plamę roztworem z pierwszej butelki. Po chwili wytrzyj suchą szmatką. Następnie spryskaj plamę roztworem amoniaku. Czynności te powtarzaj dotąd aż zniknie zabrudzenie z dywanu.

Wyczyść kuchenkę mikrofalową



Wstaw do kuchenki mikrofalowej miseczkę z roztworem ¼ szklanki octu i szklanki wody i podgrzewaj przez 5 minut w najwyższej temperaturze. Poczekaj, aż roztwór ostygnie, a następnie zamocz w nim zmywak lub ściereczkę i przetrzyj wnętrze kuchenki.

Wyczyść imbryk



Aby usunąć nalot ze ścianek dzbanka do herbaty, nalej do niego 3 szklanki octu i gotuj przez 5 minut. Pozostaw na noc, a następnego dnia wypłucz zimną wodą.

Wyczyść brudny termos



Aby wyczyścić termos, nalej do niego ¼ szklanki octu połączonego z ciepłą wodą. Jeśli w termosie jest nalot np. z kawy czy herbaty, wrzuć kilka ziaren ryżu. Zakręć termos i mocno potrząśnij, a następnie starannie wypłucz.

Reklama

Wybiel białe skarpetki



Aby białe skarpetki odzyskały pierwotną biel, do dużego garnka nalej 1 szklankę octu i 1 1/2 litra wody. Zagotuj ten roztwór, a następnie przelej do miski i włóż do niej skarpetki. Pozostaw na noc. Następnego dnia wypierz skarpetki w pralce.