Wielu mężczyzn unika jak ognia domowych obowiązków. Często wykręcają się od nich zmęczeniem, twierdzą że brak im umiejętności, a wielu z nich mówi wprost, że pranie i gotowanie to typowo kobiece zajęcia. Brzmi to naprawdę smutno, ale wiele z nas zna te wymówki na pamięć.

Specjalnie dla was ujawniamy kilka sekretów męskiej natury i przepytujemy naszych kolegów, jakich domowych obowiązków nienawidzą najbardziej. Czy twój mężczyzna powiedziałby to samo?

Chętnie wyręczam swoją żonę we wszystkich czynnościach - oboje pracujemy zawodowo, więc podział zajęć powinien być przecież sprawiedliwy. Jest tylko jedna rzecz, której naprawdę nienawidzę... Gotowanie. Jestem absolutnym beztalenciem, jeśli chodzi o kulinaria! Zdarza mi się przypalić nawet ziemniaki. Wolę nie zbliżać się do kuchenki, blendera i wszystkich innych niebezpiecznych urządzeń kuchennych. W dziedzinie przygotowywania różnych pyszności, zdecydowanie oddaję pole do popisu mojej żonie!