Sprzątanie, pranie czy prasowanie zazwyczaj kojarzy nam się tylko ze żmudnym obowiązkiem albo po prostu środkiem do tego, by mieszkanie prezentowało się przyjemnie dla oka. Okazuje się jednak, że oprócz widocznych rezultatów (czyste okna, pusty zlew, uprane ubrania) istnieją także dość niespodziewane... skutki uboczne. Jakie obowiązki domowe są zdrowe i korzystne dla sylwetki? Zdziwisz się!

Reklama

1. Odkurzanie

To czynność, podczas której często zmieniasz pozycję. Pracuje wtedy kręgosłup, nogi, a także ramiona. To porządna porcja gimnastyki, zwłaszcza gdy masz duży dom! 30 minut odkurzania można porównać do 15 minut ćwiczeń. Zatem... odkurzacz w dłoń!

2. Ścielenie łóżka

Codzienne ścielenie łóżka o poranku pomaga w walce z alergią i ułatwia spokojny sen. Szereg badań wykazał także, że ta czynność sprawia, że cały dzień staje się o wiele mniej stresujący.

Dlaczego warto ścielić łóżko? 6 powodów

3. Koszenie trawy

Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu zawsze ma dobroczynny wpływ na nasz organizm, nawet jeśli to tylko spacer z kosiarką. Tylko? Właściwie może aż - badania dowiodły że regularne koszenie zmniejsza ryzyko zawału serca aż o 30%.

Czy nie czujecie się zrelaksowane, gdy otacza was zapach przed chwilą skoszonej trawy? Ma to swoje uzasadnienie: zawiera on olejki eteryczne, które działają uspokajająco i odstresowująco.

4. Uprawa warzyw i kwiatów

Nie musisz mieć dużego ogrodu, aby z pasją oddawać się uprawie roślin. Wystarczy nawet niewielki balkon lub parapet! Pielęgnacja warzyw, ziół, owoców lub kwiatów zmniejsza ryzyko depresji, a nawet... potrafi pomóc osobom, które już cierpią na tę chorobę.

Warzywa, które można wyhodować z resztek - 7 gatunków

Reklama

5. Sprzątanie kuchni

Jeśli w twojej kuchni zalegają sterty zbędnych przedmiotów, nieużywanych kuchennych gadżetów (np. super przydatnych foremek do jajek lub szatkownic do truskawek), a także zapasy jedzenia (niekiedy przeterminowanego lub kupionego okazyjnie na promocji) - jesteś na prostej drodze do otyłości. Zabałaganiona kuchnia ma związek z przejadaniem się, nawet jeśli nie ma w niej masy żywności, a tylko... mnóstwo gratów.