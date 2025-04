Zamsz to wewnętrzna strona skóry pokryta krótkim, charakterystycznym meszkiem. Nubuk to wierzchnia strona, ale delikatnie oszlifowana, dlatego przypomina zamsz. Ma jednak zdecydowanie krótszy włos od zamszu. Oba rodzaje skóry mają podobną cechę: gdy przeciągniesz po nich palcem – zmienisz kierunek ułożenia włosa i pozostanie wyraźnie zauważalna smuga. Czasem producenci pokrywają nubuk cienką warstwą wosku – wówczas trudniej go rozpoznać.

Zarówno nubuk, jak i zamsz to skóry miękkie, delikatne i przyjemne w dotyku. Są też, niestety, bardziej narażone na zabrudzenia, wilgoć i uszkodzenia niż skóry gładkie (tzw. licowe). Wymagają staranniejszej pielęgnacji oraz odpowiedniej konserwacji. Buty i inne wyroby z nubuku czyści się podobnie, jak z zamszu.

Oto podstawowe zasady pielęgnacji obu skór:

