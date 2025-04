Mogłoby się wydawać, że otwarcie okien to pierwsza czynność, którą należy wykonać w wyjątkowo upalne dni. Jednak nic bardziej mylnego. Badacze apelują, aby latem nie nagrzewać w ten sposób dodatkowo mieszkania.

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed zgubnym nawykiem, który podczas upałów może spowodować dodatkowe nagrzewanie się mieszkania. Ich hasło brzmi: „Nie gotuj mieszkania na upał”. Lepiej zatem nie otwierać wtedy okien, chociaż intuicja podpowiada nam, aby zrobić inaczej.

Nie warto otwierać okna w czasie upału, bo w ten sposób sprowadzamy upał do naszego wnętrza. Zamknij okno i bądź COOL

– czytamy na Twitterze instytutu.

Szczegółowa analiza tego zjawiska doczekała się nawet prac badawczych. A te wyraźnie wskazują na to, żeby nie wpuszczać do domu ciepłej fali powietrza, aby uzyskać chwilową ulgę w postaci chłodnego powiewu wiatru. W ten sposób obniżymy temperaturę w pomieszczeniu nawet o kilka stopni.

Specjaliści od klimatologii wymienili też kilka sposobów na to, jak utrzymać właściwą temperaturę w pomieszczeniu latem. Poza szczelnym zamknięciem okien nad ranem, polecają też zasłonięcie ich roletami bądź zasłonami, które odbiją światło słoneczne i zapobiegną zagrzewaniu się mieszkania.

Jeśli pragniesz otworzyć okna i drzwi balkonowe w upał, zrób to lepiej w godzinach wieczornych albo nocnych, kiedy słońce zniknie już za horyzontem. Naukowcy podkreślają, że optymalna temperatura na zewnątrz do otwarcia okien to 21-24 stopnie Celsjusza. Dopiero wtedy wymuś cyrkulację powietrza, aby poprawić swój komfort.

fot. platforma X, @IMGWmeteo

