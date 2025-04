Ryż... większość z nas widzi go tylko jako produkt spożywczy. A to błąd, bo jak się okazuje można go wykorzystać również na kilka innych sposobów! Poznaj nietypowe zastosowania ryżu!

Nietypowe zastosowanie ryżu - uratuje telefon

Już nie jednej osobie zdarzyło się utopić swój telefon... W basenie, w kałuży, w garnku z wodą czy w toalecie. Zamoczony telefon, który przestaje reagować wcale nie musi być zepsuty! Trzeba spróbować go wysuszyć, a idealny sposób to włożenie go do... miski z ryżem! Ryż ma właściwości higrskopijne i świetnie wchłonie wilgoć.

Nietypowe zastosowanie ryżu - do pojemnika z przyprawami

Niektóre przyprawy mają to do siebie, że z czasem zaczynają zmieniać się w bryłki. Dzieje się tak dlatego, że poddają się one procesowi chłonięcia wilgoci. Aby temu zapobiec, do pojemniczka z solą czy inną przyprawą wystarczy wrzucić kilka ziarenek ryżu.

Nietypowe zastosowanie ryżu - do prac plastycznych dla dzieci

Jeśli masz dziecko w wieku, w którym nie musisz obawiać się, że może połknąć coś, co nie służy do jedzenia - możesz dać mu ryż, klej i farbki w celu stworzenia ciekawych prac plastycznych. Na kartkę nakładamy klej, posypujemy ryżem i malujemy farbami. Dla dziecka będzie to coś nowego!

Nietypowe zastosowanie ryżu - pochłaniacz wilgoci

Jeśli w całym twoim domu panuje wilgoć albo w jednym konkretnym pomieszczeniu, warto zostawić w różnych miejscach talerzyki z ryżem. Ryż ma właściwości higroskopijne i świetnie poradzi sobie z wchłanianiem nadmiaru wilgoci.

Nietypowe zastosowanie ryżu - wywar z ryżu sekretem pięknej cery

Mówi sie, że wywar z brązowego ryżu jest strzeżonym sekretem pięknej cery Koreanek. Oprócz tego, że skutecznie wpływa na poprawę wyglądu cery, posiada wiele właściwości zdrowotnych, chroni układ nerwowy oraz poprawia krążenie.

