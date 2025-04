Nietypowe zastosowanie lakieru do paznokci może przydać się w wielu sytuacjach! Okazuje się, że ten popularny kosmetyk można wykorzystać do innych celów niż tylko malowanie paznokci! Poznaj 5 nietypowych sposobów na użycie kolorowych emalii.

Reklama

1. Lakier do paznokci na oczko w rajstopie

Sposób dobrze już znany wielu kobietom. Jeśli w rajstopie poszło oczko, to możesz szybko je "zabezpieczyć" malując najlepiej bezbarwnym lakierem do paznokci. Z pewnością oczko nie poleci dalej!

2. Lakier do paznokci na zabezpieczenie koperty

Jeśli wysyłasz do kogoś list lub paczkę i chcesz w jakiś sposób sprawdzić, czy nikt nie dobierał się do przesyłki, na załamaniach zamknięcia pomaluj lakierem do paznokci, który spełni rolę pieczęci.

3. Lakier do paznokci na przetarcia na butach

Każde buty po pewnym czasie zaczynają niszczeć i rysować się. Różnego rodzaju ryski i zadrapania możesz zgrabnie zaruszować malując je właśnie odpowiednim kolorem lakieru do paznokci.

4. Lakier do paznokci na odnowienie mebli i dodatków

Za pomocą różnokolorowych emalii do paznokci możesz ozdabiać zarówno szuflady, szafki, drzwiczki, jak i małe pudełeczka, doniczki i wiele innych gadżetów, które służą do wystroju wnętrz.

5. Lakier do paznokci do malowania luster

Bardzo ciekawe efekty można uzyskać, malując lakierami do paznokci lustra! Wyjątkowo uroczo wygląda na przykład namalowanie czerownych serduszek albo nawet napisanie czegoś lakierem na na lustrzanej tafli.

Reklama

Więcej porad:

Jak tanio odnowić pokój?

Jak odnowić wannę?

Jak odnowić meble?