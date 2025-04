Kawa to wielkie dobrodziejstwo dla nas. Dzięki niej o wiele łatwiej jest nam rano wstać i zabrać się do codziennych obowiązków. Okazuje się również, że nie tylko kawa posiada tak dobroczynne właściwości, ale również.... kawowe fusy! Zobacz jak nietypowo możesz je wykorzystać! Sprawdź nasze pomysły na nietypowe zastosowanie fusów po kawie!

1. Do odżywienia roślin

Jeśli hodujesz kwiaty w większych doniczkach i zależy Ci, aby ziemia zawsze była żyzna to wystarczy najpierw zaprosić do niej dżdżownice, a później do ziemi dosypać szklankę fusów po kawie. Dżdżownice żywią się fusami i będą jeszcze lepiej użyźniać glebę.

2. Jako odświeżacz do lodówki

Wystarczy do woreczka albo jakiegoś pojemniczka nasypać fusów i włożyć do lodówki. Brzydki zapach, jaki zazwyczaj panuje w każdej lodówce stanie się o wiele mniej dokuczliwy.

3. Do odstraszenia mrówek

Jeśli po Twoim domu chodzą mrówki, fusy po kawie szybko się z nimi rozprawią. W miejscach gdzie szkodniki się pojawiają zostaw spodeczki z fusami po kawie. Mrówki wyniosą się błyskawicznie!

4. Do czyszczenia kuchenki

Kuchenki gazowe zwykle wymagają porządnego czyszczenia. Do tego możesz wykorzystać fusy po kawie! Czyszczenie fusami (nałożonymi na ściereczkę) świetnie poradzi sobie z zabrudzeniami oraz tłuszczem!

5. Do odstraszania pcheł

Pchły nie znoszą zapachu kawy. Jeśli naszego psa dopadły te małe żyjątka, to po kąpieli natrzyj go wywarem z wody i fusów. Pchły powinny szybko zniknąć.

