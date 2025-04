Jemy je prawie codziennie, ale czy zdajemy sobie sprawę, do czego jeszcze można ich używać? Ten artykuł jest zbiorem pomysłów na to, do czego wykorzystać ziemniaki poza kuchnią. Czy wiedziałaś o tym, jak dobroczynne właściwości mają te warzywa?

1. Do zwalczania trądziku

Jeśli masz cerę trądzikową, maseczka z dodatkiem ziemniaków zdecydowanie poprawi jej kondycję. Zetrzyj surowe warzywa na tarce i nakładaj na twarz.

2. Do zwalczania kamieni nerkowych

Osobom, które cierpią na kamicę nerkową, często zaleca się picie dużych ilości piwa. Istnieje jednak również inne rozwiązanie, przez wielu uważane za bardziej skuteczne. To wywar z... obierek ziemniaków. Warzywa należy starannie wyszorować i obrać. Następnie obierzyny ugotować aż do miękkości. Wywar zlać i pić na czczo (codziennie rano, a najlepiej 3 razy w ciągu dnia przed każdym posiłkiem).

Jeśli kamienie nie są duże, pod wpływem takiej kuracji powinny skruszeć.

3. Jako okład na oparzenie

Jeśli zbyt długo przebywałaś na słońcu, a twoja skóra jest teraz podrażniona i piecze, z pomocą przyjdzie ci dobrze znany ziemniak. Zetrzyj go na papkę (możesz też użyć mąki kartoflanej) i nałóż na naskórek.

4. Jako okład na oczy

Spuchnięte powieki po nieprzespanej nocy? Plasterki surowego ziemniaka zadziałają jak najlepszy kompres! Przyłóż je do oczu na kilkanaście minut.

5. Na marchewkowe zabrudzenia

Obrałaś duże ilości marchewki, a teraz twoje dłonie są dosłownie pomarańczowe? Potrzyj ręce kawałkiem surowego ziemniaka, a szpecące plamy znikną błyskawicznie!

6. Do przesolonej zupy

Przesoliłaś zupę? Nie martw się, zdarza się nawet najlepszym! Na szczęście nie znaczy to, że musisz pozbyć się całej potrawy i gotować nowy obiad. Wrzuć do zupy umytego (ale surowego!) ziemniaka.

Nie krój go, tylko obierz ze skórki i gotuj przez 10-15 minut - warzywo wchłonie w siebie sól, a danie będzie uratowane!

7. Do zrobienia pieczątek

Surowe ziemniaki to świetny pomysł na kreatywną zabawę z dzieckiem! Większość naszej redakcji bawiła się kiedyś podobnie - wystarczy przekroić kartofelki na pół i powycinać w nich rozmaite kształty: gwiazdki, serca, kwiatki, itd.

Potem trzeba tylko nanieść farbę na wystającą część ziemniaka i można stemplować do woli!

8. Na bolące ucho

Już przed wiekami wiejskie znachorki radziły, aby zapalenie ucha leczyć poprzez nachylenie go nad parą, uwalniającą się z garnka z gotującymi się ziemniakami.

Innym sposobem było owinięcie w szmatkę gorącego, ugotowanego ziemniaka i przyłożenie go do ucha.

My oczywiście zalecamy przede wszystkim wizytę u lekarza, ale "ziemniaczane" metody mogą pomagać dodatkowo w uśmierzeniu bólu, który nie ustępuje przecież natychmiast po przyjęciu pierwszej dawki antybiotyku.

9. Do smażenia... pączków i faworków

Ten punkt zdecydowanie nie jest pomyłką, chociaż może brzmieć zaskakująco. Gdy smażysz w głębokim tłuszczu pączki albo faworki, dorzuć do oleju kawałeczek ziemniaka. Dzięki temu słodkości nie przypalą się, a sama substancja nie będzie spieniona.

Kiedy kartofel zamieni się we frytkę, wyciągnij go, a następnie wrzuć kolejny kawałek warzywa. Dzięki tej metodzie twoje faworki i pączki będą pyszne, a miłym skutkiem ubocznym smażenia staną się... złociste frytki.