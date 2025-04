Chyba nikt nie wyobraża sobie bez niej codziennego funkcjonowania. Co by było, gdybyśmy musieli kupować na bieżąco mięso, bo nie byłoby go gdzie przechowywać? Marny byłby też los warzyw i owoców sezonowych - czasem trudno przecież w lutym znaleźć w sklepach i na bazarkach wiśnie lub fasolkę szparagową...

Reklama

Okazuje się jednak, że oprócz swojego typowego zastosowania, czyli utrzymywania produktów w bardzo niskiej temperaturze, zamrażarka może przydać się również do bardziej nieoczywistych zadań. Jakich?

1. Aby usunąć przyklejoną gumę do żucia

Twoja pociecha wróciła ze szkoły z przyklejoną do swetra lub spodni gumą do żucia? Z pewnością trudno będzie ją usunąć. Guma potrafi uparcie trzymać się tkaniny, a przy próbach oderwania jej - denerwująco rozciągać. Jest na to prosty sposób! Zanim zaczniesz zeskrobywać intruza, umieść ciuch na kilka godzin w zamrażarce. Dzięki temu guma skruszeje i usuniesz ją bez trudu!

Jak usunąć gumę do żucia z butów?

2. Aby wydłużyć czas palenia się świecy

Jesteś fanką świec zapachowych i zawsze denerwuje cię, gdy tak szybko się spalają? Znamy na to sprawdzony trik! Przed zapaleniem, umieść świeczkę w zamrażarce na 2-3 godziny. Dzięki temu będzie się palić znacznie dłużej!

3. Aby doczyścić patelnię

Nowe patelnie zazwyczaj nie są trudne w czyszczeniu - tłuszcz odchodzi bez problemu. Jeśli natomiast naczynie wiele już przeszło i masz kłopot z usunięciem z niego tłustych plam, umieść ja na chwilę w zamrażarce. Brud zejdzie o wiele szybciej!

4. Aby usunąć nieprzyjemny zapach z butów

Czasem nie jest łatwo pozbyć się nieprzyjemnego zapachu obuwia. Gdy raz je przepocisz, brzydki aromat może uwalniać się jeszcze nawet kilka miesięcy później...

Zawiń buty w szczelną reklamówkę (a najlepiej w 2, w końcu będą mieć kontakt z żywnością) i włóż na kilka godzin do zamrażarki. Nieprzyjemna woń zniknie!

Jak się pozbyć nieprzyjemnego zapachu z butów?

5. Aby uratować sweter, który się zbiegł

Sweter w magiczny sposób zmniejszył się podczas prania o jakieś 2 rozmiary? Nie załamuj rąk, możesz go uratować!

Mokry sweter odciśnij, zawiń w folię spożywczą. Umieść na kilka godzin w zamrażarce. Potem wyjmij, ułóż na płasko i spróbuj lekko rozciągnąć.

6. Aby odświeżyć jeansy

To może brzmieć szokująco, ale jeansów nie powinno się prać w pralce. Można to robić tylko raz na jakiś czas. Mechaniczny cykl jest zabójczy dla tej (pozornie wytrzymałej) tkaniny. Denim powinien być prany ręcznie lub... zamrażany! Włóż spodnie do plastikowej reklamówki, a potem pozostaw w zamrażarce na całą noc. Dzięki temu pozbędziesz się wszystkich bakterii!

Reklama

7. Aby zdezynfekować pluszowe zabawki

A właściwie: nie tylko pluszowe! Dzieci, bawiąc się zabawkami, noszą je w rozmaite miejsca - choćby do piaskownicy. Nie wszystkie przedmioty da się dokładnie umyć albo uprać w pralce. Żeby pozbyć się zarazków, zawiń zabawkę w reklamówkę i włóż na noc do zamrażarki!