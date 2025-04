Żal ci wyrzucać starą wykładzinę? A może po założeniu nowej pozostały ci bezużyteczne skrawki? Bez trudu znajdziemy dla nich zastosowanie! Zobacz tylko nasze pomysły!

1. Zrób "drapaczkę" dla kota

Właściciele kociaków dobrze wiedzą o tym, że bok kanapy lub wersalki jest zazwyczaj bardzo kuszący dla małych pazurków. Jeśli twój pupil uwielbia ostrzyć pazury na meblach, na pewno ucieszy go "drapak" z kawałka wykładziny! Możesz go przyczepić np. do deseczki i ustawić w pobliżu ulubionego miejsca kota. Twoja kanapa będzie uratowana!

2. Do zabezpieczenia podłogi

Nóżki krzesła lub stołka często pozostawiają rysy na parkiecie. Aby temu zapobiec, maleńkie kawałeczki wykładziny podklej pod nogi mebla. Dzięki temu twoja podłoga pozostanie nieskazitelna!

3. Do ćwiczeń

Nie musisz kupować specjalnej maty do ćwiczeń, aby stać się królową fitnessu! Na pewno przyda ci się kawałek miękkiej wykładziny dywanowej. Taka "podkładka" nie będzie zajmować dużo miejsca - potem możesz ją zwinąć i przechowywać tam, gdzie chcesz.

4. Do wożenia w samochodzie

Trudno w to uwierzyć, ale kawałek wykładziny przyda się każdemu kierowcy! Wrzuć go do bagażnika, a pomoże ci w niespodziewanych sytuacjach, np. podczas zmiany koła.

