Czy kiedykolwiek przyszło ci do głowy, jak wiele zastosowań może mieć zwykły szampon? Ten niezwykły specyfik przydaje się nie tylko w łazience! Oprócz mycia włosów bywa niezastąpiony również przy sprzątaniu i innych domowych czynnościach. Zobacz nasze pomysły!

1. Do mycia liści kwiatów

Na liściach kwiatów doniczkowych bardzo szybko osiada kurz. Aby temu zapobiec, nie wystarczy przecierać ich na sucho - nie ochroni to roślin przed ponownym zakurzeniem. W miseczce z wodą rozmieszaj kilka kropli szamponu, następnie zamocz w niej miękką szmatkę. Wycieraj liście roztworem, a roztocza wolniej będą osiadać na ich powierzchni.

2. Do czyszczenia pędzli w czasie remontu

Umycie pędzli z farby, lakieru czy emulsji nigdy nie jest proste. Wcale nie musisz się z nimi męczyć! Wystarczy na kilka godzin (a najlepiej na całą noc) zamoczyć je w wodzie ze sporą ilością szamponu.

3. Do naoliwienia zawiasów

Skrzypiące drzwi? To nie do wiary, ale z tym problemem również poradzi sobie zwykły szampon! Możesz nim nasmarować zawiasy.

4. Do usuwania naklejek

Jeśli chcesz usunąć naklejki, przyklejone np. na drzwiczkach szafek, na pewno ułatwi ci to szampon. Zamiast mocno szorować powierzchnię, nasącz gąbkę sporą ilością kosmetyku i pocieraj nalepkę szorstką stroną zmywaka.

5. Do usunięcia plastra

Zazwyczaj plaster opatrunkowy daje się usunąć bez problemu, czasem jednak za mocno przykleja się do skóry i trudno go oderwać. Aby pozbyć się go bezboleśnie, nasmaruj plasterek kilkoma kroplami szamponu.

6. Do mycia samochodu

Do umycia auta nie ma lepszego środka, niż szampon. Do wiaderka z wodą nalej ok. 125 ml szamponu i umyj samochód.

7. Do mycia szczotek i grzebieni

Przyrządy do pielęgnacji włosów najlepiej czyścić za pomocą szamponu. Nic nie umyje ich lepiej! Pamiętaj, by robić to regularnie, nawet jeśli gołym okiem nie widać zabrudzeń.

8. Do zabezpieczenia okularków przed parowaniem

Wielbiciele pływania doskonale znają ten problem - okularki pływackie ciągle są zaparowane! Aby temu zapobiec, przetrzyj je odrobinką szamponu. Uważaj, aby nie dostał się do oczu!

