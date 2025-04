Warto znać nietypowe zastosowania pozornie zwyczajnych produktów - w ten sposób można nie tylko znacznie ułatwić sobie życie, lecz także sporo zaoszczędzić. Do czego może się przydać spirytus?

Reklama

1. Usuwanie szronu z szyby samochodowej

Jeśli nie masz możliwości garażowania samochodu, często w zimowe i jesienne poranki spotyka cię przykra niespodzianka - mocno oszronione szyby, przy których trzeba sporo się nagimnastykować, aby uzyskać jakąkolwiek widoczność. Istnieje na to szybki sposób! Do butelki z rozpylaczem nalej spirytus salicylowy (możesz dolać odrobinę wody, ale nie za dużo). Kiedy popryskasz spirytusem szybę, szron się rozpuści i będzie można go zetrzeć bez najmniejszego wysiłku.

2. Zwalczanie muszek owocówek

Te niewielkie insekty potrafią być wyjątkowo nieznośne, zwłaszcza w czasie trwania sezonu na owoce. Muszki gromadami plenią się w naszych kuchniach i innych pomieszczeniach, a ich zabijanie to niemal syzyfowa praca. Jak zatem zwalczyć muszki owocówki? Spirytus salicylowy wlej do butelki z rozpylaczem i spryskaj nim owady. Uważaj, aby substancja nie osiadła na żywności lub naczyniach.

3. Impregnacja sztućców

Aby zapobiec rdzewieniu sztućców, zanurz je na kilka minut w spirytusie salicylowym, a następnie dokładnie umyj. Sprawi to również, że nie będą tracić połysku.

4. Usunięcie plam z długopisu

O plamę z długopisu lub flamastra nietrudno, zwłaszcza w przypadku dzieci. Ich usunięcie jest trudne, ale nie niemożliwe. Zabrudzenie przetrzyj płatkiem kosmetycznym nasączonym spirytusem salicylowym, a potem upierz tak jak zwykle.

5. Rozciągnięcie za małych butów

Jeśli chciałabyś odrobinę rozciągnąć zbyt ciasne buty, wypróbuj naszą metodę - stare gazety namocz w spirytusie, a następnie zgnieć je i wypchaj nimi obuwie. Uważaj, bo jeśli wnętrze butów jest jasne, może niestety na stałe zmienić kolor!

Reklama

Zobacz inne nietypowe zastosowania produktów:

Nietypowe zastosowania mleka - 8 pomysłów

Co zrobić ze starymi gazetami - 7 pomysłów

Nietypowe zastosowania płynu do mycia naczyń - 5 pomysłów