Większość z nas nie wyobraża sobie codzienności bez tego niepozornego gadżetu. Dużo zawdzięczają mu szczególnie właściciele zwierząt. Ile nerwów kosztowałyby ich błahe sytuacje i ile czasu straciliby, gdyby kot znowu wylegiwał się na ich bluzce, a nie istniałaby rolka do czyszczenia ubrań ;-)

Ten przedmiot służy jednak nie tylko do szybkiego pozbycia się zabrudzeń z ciuchów. My znalazłyśmy dla niego co najmniej 4 inne zastosowania. Zobaczcie, jakie!

Nietypowe zastosowania rolki do czyszczenia ubrań

Do czyszczenia głośników. Na głośnikach wyjątkowo szybko osadza się kurz, a niełatwo je wyczyścić. Są podatne na uszkodzenia i nie da się tego przecież zrobić na mokro ;-) Z pomocą przychodzi niezawodna rolka do czyszczenia ubrań - dzięki niej głośniki szybko staną się czyste!

Do czyszczenia abażuru. Abażur lampy to kolejny przedmiot, na którym momentalnie zbiera się kurz. Rolka sprawi, że wyczyścisz go błyskawicznie! Do czyszczenia pluszaków. Jak szybko odświeżyć maskotki? Tutaj też z pomocą przyjdzie ci magiczna rolka! Do posprzątania torebki. Na dnie damskiej torebki można znaleźć wszystko - rozsypany puder, kurz, okruszki... Jak prędko pozbyć się zanieczyszczeń? Użyj rolki do czyszczenia ubrań!

A może macie jeszcze inne pomysły na zastosowanie tego gadżetu?

