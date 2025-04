Puder dla dzieci przydaje się nie tylko do pielęgnacji skóry maluchów! Można go stosować również przy innych okazjach, czasem dość nietypowych. Zobacz, jakie zastosowania może mieć puder dla niemowląt!

1. Do usuwania pleśni

Oczywiście, nie namawiamy cię do usuwania pleśni z pokarmów - to śmiertelne niebezpieczeństwo, takie produkty i tak nie nadają się już do konsumpcji. Chodzi bardziej o uratowanie np. kartek papieru pokrytych białawym lub niebieskawym nalotem. Posyp je obficie pudrem, a po kilku minutach nadmiar zsyp. Pozostaw na kilka dni, a pleśń zniknie (może nie całkowicie, ale na pewno w dużym stopniu).

2. Do wyczyszczenia sierści pupila

Odświeżenie sierści pudrem to idealna opcja, gdy np. twój pupil nienawidzi kąpieli, gdy brudny jest tylko fragment futerka i nie chciałabyś decydować się na "całościowe" czyszczenia zwierzaka, albo gdy chcesz po prostu szybko poprawić wygląd sierści psiaka.

Wetrzyj puder w kosmyki pupila, a po kilku minutach starannie wyczesz.

3. Zamiast suchego szamponu

Jeśli w awaryjnych sytuacjach zamiast myć włosy, odświeżasz je tylko suchym szamponem, możesz spróbować użyć w tym samym celu... pudru dla dzieci.

Wetrzyj we włosy na czubku głowy trochę kosmetyku, a po kilku minutach resztę wyczesz grzebieniem. Twoje pasma będą odświeżone!

4. Do usuwania tłustych plam

Gdy w czasie smażenia tłuszcz zachlapie twoją ulubioną bluzkę, albo gdy niechcący wylejesz na spodnie odrobinę tłustego sosu, na pewno załamujesz ręce - takie zabrudzenia są trudne do usunięcia.

Jak się pozbyć tłustej plamy? Wetrzyj w nią puder dziecięcy. Po kilku minutach go strzepnij. Jeśli jest taka potrzeba, powtarzaj czynność - zasypka powinna wchłonąć zabrudzenie.

5. Do pielęgnacji poparzonej słońcem skóry

Za długo przebywałaś na słońcu, a teraz skóra nieznośnie cię piecze? Puder dla dzieci będzie tutaj działał łagodnie i skutecznie - szybko złagodzi podrażnienie.

