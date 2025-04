Z pewnością nie wyobrażasz sobie bez nich nawet podstawowych potraw, przydają się nam każdego dnia - bez przypraw w kuchni ani rusz! Czy wiesz jednak, jak jeszcze można ich używać? Są naprawdę bardzo przydatne!

1. Pozbądź się rybików z łazienki

Te małe insekty nie cierpią aromatu szałwii! Jeśli chcesz się ich pozbyć, z pewnością będzie to dla ciebie ważna wskazówka.

2. Odśwież powietrze w mieszkaniu

Nieprzyjemny zapach po smażeniu frytek? Brzydki zapach po przypaleniu potrawy? Nieświeża woń w długo niewietrzonym mieszkaniu? Przygotuj domowy odświeżacz powietrza, który zneutralizuje brzydki aromat, a do tego wypełni pomieszczenia pięknym zapachem!

Wrzuć do rondla wypełnionego wodą kilka lasek cynamonu lub wanilii i gotuj na wolnym ogniu przez 30-40 minut. Możesz również rozsypać na blaszce kilka łyżeczek sproszkowanych przypraw - np. przyprawy do piernika, cynamonu, kardamonu, itd. Wstaw blachę do piekarnika i podgrzewaj przy uchylonych drzwiczkach!

3. Odstrasz mrówki

Jako ogromna fanka cynamonu byłam mocno zaskoczona, że może mieć on właściwości... odstraszające. Jeśli chcesz pozbyć się mrówek z domu, rozsyp odrobinę w miejscach, w których najczęściej pojawiają się te insekty! Cynamon możesz z powodzeniem zastąpić pieprzem.

4. Chroń swoje pranie

Wsyp do pralki łyżeczkę pieprzu, a kolory twoich ubrań będą bezpieczne. To nie żart - ta przyprawa chroni tkaniny przed wyblaknięciem!

Pamiętaj jednak, że nie oznacza to automatycznie, że możesz prać ciuchy w bardzo wysokich temperaturach. Chociaż pieprz pomaga, to nie zdziała cudów!

5. Usuń nieprzyjemny zapach ze słoika

Albo butelki lub innego pojemnika! Wypełnij naczynie wodą i dodaj łyżeczkę gorczycy. Pozostaw na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Brzydki aromat na pewno zniknie.

