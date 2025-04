Jestem zagorzałą zwolenniczką nadawania "nowego życia" niepotrzebnym przedmiotom. Nic nie powinno się marnować! To właśnie dlatego warto wymyślać nietypowe zastosowania różnych produktów. Tym razem przedstawiam wam pomysły na to, co zrobić ze zbędnymi poszewkami na poduszki!

Reklama

1. Do prania delikatnych tkanin

Delikatne części garderoby nie powinny być wrzucane luzem do pralki - mogą się zniszczyć. Dotyczy to np. rajstop, które mogą się pozaciągać o suwaki lub guziki innych ciuchów. Włóż je do poszewki na poduszkę, a wtedy będziesz w stanie je uprać w całkowicie bezpiecznych warunkach!

2. Do przechowywania rzadko używanych przedmiotów

Są przedmioty, które używamy dosłownie kilka razy do roku. Nie wszystkim służy przechowywanie w foliowych torebkach - nie dochodzi wtedy do nich powietrze. Trzymanie ich "luzem" na półce również nie jest korzystne ze względu na osiadający kurz. Warto włożyć je do niepotrzebnych poszewek i w ten sposób przechowywać!

3. Jako ściereczki

Zbędne poszewki możesz pociąć i zastosować jako kuchenne ściereczki. Sprawdzą się naprawdę świetnie, zwłaszcza jeśli są wykonane z bawełny!

4. Do prania pluszaków

Nie możesz już patrzeć na umorusanego misia swojej pociechy? Wszystkie pluszaki warto regularnie prać - są idealnym miejscem dla bakterii, a w dodatku błyskawicznie się brudzą! Przed praniem należy je jednak zabezpieczyć. Podobnie jak z rajstopami, świetnie sprawdzi się patent z włożeniem ich do poszwy!

5. Do mycia okien

Większość z nas myje okna starymi gazetami, tak naprawdę jednak w wielu przypadkach o wiele lepiej sprawdzą się skrawki tkanin. Wykorzystaj niepotrzebne poszewki na poduszki!

Reklama

Zobacz więcej nietypowych zastosowań przedmiotów:

Nietypowe zastosowania kredy

Nietypowe zastosowania kwasku cytrynowego

Nietypowe zastosowania ziemniaków

Co zrobić z pudełka po butach?