Najczęściej używamy płynu do mycia naczyń w dwóch typowych celach - do zmywania, a także do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni kuchennych (czasem również łazienkowych). Jednak w rzeczywistości ten detergent ma o wiele więcej funkcji. Sprawdź nietypowe zastosowania płynu do mycia naczyń!

1. Do czyszczenia materiałowych butów

Jeśli twoje tenisówki, szpilki lub inne buty są pokryte tkaniną, do ich wyczyszczenia przyda się płyn do mycia naczyń. Zwłaszcza, jeśli znajdują się na nich plamy z zaschniętego błota!

Najpierw zaczekaj, aż plamy wyschną. Następnie w miseczce z ciepłą wodą rozmieszaj płyn do mycia naczyń - dodaj go sporo! Przy pomocy szczoteczki namaczanej w roztworze, szoruj buty.

2. Do usuwania tłustych plam z ubrań

Jeśli na twoich ubraniach są plamy z tłuszczu lub tłustej potrawy, płyn do mycia naczyń zadziała lepiej, niż proszek do prania! Polej zabrudzenie tym detergentem, pozostaw na jakiś czas, a następnie intensywnie pocieraj. Wypłucz tkaninę i upierz jak zwykle.

3. Do pozbycia się plam po kredkach świecowych

Mamy dobrze wiedzą, jak kłopotliwe mogą stać się zapędy artystyczne dzieci. Ciężko usunąć zwłaszcza plamy po kredkach świecowych, a kiedy wizja malarska pociechy będzie obejmować również ścianę... Na takie zabrudzenia idealny jest płyn do mycia naczyń - przetrzyj zanieczyszczoną powierzchnię wodą z tym detergentem.

4. Do zwalczania chwastów

Wprawdzie sam płyn nie zwalczy chwastów, ale może posłużyć jako składnik specjalnej mikstury, zwalczającej niechcianych ogrodowych gości. Przygotuj roztwór z 20 ml alkoholu, 250 ml wody, a także odrobiny płynu do mycia naczyń. Spryskaj nim liście chwastów - koniecznie w słoneczny dzień!

5. Do mycia pędzli do makijażu

Wszelkiego rodzaju akcesoria do makijażu to doskonałe miejsce dla bakterii - właśnie dlatego konieczne jest regularne czyszczenie tego rodzaju przedmiotów. Płyn do mycia naczyń świetnie wyczyści pędzle!

W 250 ml ciepłej wody wymieszaj 2 łyżki płynu. Następnie zamocz w roztworze pędzelki (na kilka minut), potem przepłucz je i wysusz.

