Parasol to jeden z najpotrzebniejszych i niezastąpionych akcesoriów - ten prosty gadżet jak do tej pory nie ma żadnego udanego zamiennika. Do czego może się przydać, oprócz chronienia nas przed przemoknięciem? Dzięki naszym pomysłom także połamana i zniszczona parasolka zyska drugie życie!

1. Przygotuj podpórki dla roślin

Połamany parasol może okazać się przydatny - konkretnie niektóre jego części. Wyrzuć materiał i rączkę, a druty poodczepiaj. Mogą posłużyć jako podpórki do roślin! Odciążą np. te balkonowe okazy, które mają zbyt dużo kwiatów i nie mogą same unieść ich ciężaru.

2. Zawieś biżuterię

Jeśli jesteś miłośniczką biżuterii, na pewno masz problem z utrzymaniem swoich skarbów w należytym porządku. Niewielka parasolka ułatwi ci zadanie! Wyrzuć materiał, a rączkę i druty ozdób według własnej wyobraźni - możesz np. owinąć je ciasno kolorową wstążką.

Następnie na kolorowych drutach pozawieszaj swoje błyskotki. To świetny sposób zwłaszcza na posegregowanie wiszących kolczyków, naszyjników, bransoletek i pierścionków.

3. Stwórz wieszak do suszenia prania

Stary i pozornie bezużyteczny parasol przyda się również do suszenia upranej bielizny. W jaki sposób? Ściągnij z niego materiał, a sam druciany stelaż potraktuj jako wieszak. Rączkę przewieś np. nad wanną, a do drutów (oczywiście za pomocą spinaczy) poprzypinaj drobne części garderoby, np. skarpetki lub pończochy.

4. Nie zgub się w tłumie

Kiedy uczestniczysz w ogromnym wydarzeniu, np. w koncercie lub pochodzie, łatwo odłączyć się od grupy znajomych. Odnalezienie się w tłumie może być potem niełatwe, dlatego warto zabrać ze sobą parasol w wyrazistym kolorze.

W przypadku zagubienia, wystarczy unieść go w górę! Podobną metodę bardzo często stosują przewodnicy wycieczek - dzięki temu zawsze są widoczni.

5. Przygotuj wieszak na płaszcze

Jeśli masz w domu kilka zepsutych parasoli, możesz z nich przygotować naprawdę kreatywny i oryginalny gadżet. Druty i tkaninę wyrzuć, a pozostawione rączki przybij do niewielkiej deseczki. Dzięki temu stworzysz nietypowy wieszak na płaszcze i kurtki do przedpokoju!

