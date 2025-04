Wydaje się, że papier do pieczenia może być przydatny tylko przy przygotowywaniu obiadu - na przykład do wyłożenia blaszki. To nieprawda - poza podstawowym przeznaczeniem papier ma jeszcze inne. Sprawdź nietypowe zastosowania papieru do pieczenia!

1. Użyj go zamiast bibułek matujących

Bibułki matujące to zbawienny wynalazek, bez którego wiele z nas nie wyobraża sobie życia. Ich używanie pozwala zapobiec nieestetycznemu "świeceniu się" twarzy, co jest częstym problemem tych kobiet, które mają cerę tłustą lub mieszaną.

Znacznie tańszy niż bibułki jest papier do pieczenia - wystarczy pociąć go na małe kawałki i używać zamiast nich.

2. Udekoruj ciasto

Dzięki papierowi do pieczenia łatwo przygotujesz fantazyjną dekorację na swoim cieście lub torcie. Z papieru wytnij szablon wzoru, którym chciałabyś ozdobić wypiek, np. małe serduszka lub napis. Teraz na arkusz nasyp posypkę (np. kakao lub kolorowe kuleczki do dekoracji), która wpadając przez odpowiednio przygotowane otworki, utworzy wzorek.

3. Użyj go zamiast kalki

Musisz skorzystać z kalki, a akurat nie masz jej w domu? Z powodzeniem zastąpi ją papier do pieczenia. Może nie odwzoruje idealnie najmniejszych detali, ale na pewno przyda się do mniej skomplikowanych rysunków.

4. Wytnij podkładkę na stół dla dziecka

Twoja pociecha podczas jedzenia ma tendencję do rozchlapywania naokoło zupy, buraczków lub marchewki? Pod talerzem rozłóż arkusz papieru do pieczenia, który zapobiegnie ubrudzeniu stołu.

5. Przygotuj rękaw cukierniczy z papieru do pieczenia

Jeśli chcesz przygotować na cieście fantazyjne ornamenty z lukru, a akurat nie masz specjalnego rękawa cukierniczego, z łatwością przygotujesz go z papieru do pieczenia. Zwiń kawałek arkusza w stożek, a następnie wyciskaj na ciasto polewę lub lukier.

