Olejek rycynowy jest powszechnie znany ze swojego dobroczynnego wpływu na włosy, skórę, paznokcie i rzęsy. Z pewnością dobrze znasz cały szereg jego zastosowań, jeśli chodzi o codzienną pielęgnację. Ten produkt świetnie sprawdzi się jednak również w innych sytuacjach. Możesz go użyć do odstraszania kretów, wyjęcia drzazgi z palca, odklejenia nalepek, a nawet usunięcia przylepionej gumy do żucia!

1. Odstrasz krety

Krety uparcie rujnują grządki w twoim ogrodzie? Nie zabijaj ich! Świetnie odstraszy je nasz sposób, a nie zrobisz im przy tym krzywdy. Wymieszaj 1/2 szklanki olejku rycynowego z 7 litrami wody. Mieszankę wlej do kreciej dziury, a zwierzątka z pewnością przestaną odwiedzać twoją działkę i poszukają sobie innego lokum.

2. Wyjmij drzazgę

Wyjęcie drzazgi nie zawsze jest proste. Zazwyczaj pewnie próbujesz zrobić to za pomocą igły. Nasmaruj palec olejkiem rycynowym i pozostaw na kilka minut. Potem szybko wyciągnij drzazgę pęsetą!

3. Odklej nalepki

Jak usunąć naklejki i brudne ślady po nich np. z mebli? Uparte szorowanie zazwyczaj nie przynosi wyraźnych rezultatów, a skrobanie może zniszczyć powierzchnię. Nasącz płatek kosmetyczny olejkiem rycynowym i pocieraj klejącą plamę, a problem sam zniknie!

4. Usuń gumę do żucia

Przylepioną gumę do żucia niełatwo usunąć - niezależnie od tego czy przykleiła się do podeszwy, mebli czy włosów. Pomoże posmarowanie jej dużą ilością olejku rycynowego. Teraz powinna odkleić się o wiele łatwiej!

5. Stwórz nawóz

Nie musisz nawozić roślin doniczkowych sztucznymi mieszankami. Na wiele kwiatów świetnie działa nawóz domowej roboty. Wymieszaj łyżkę olejku rycynowego z 4 szklankami wody i łyżeczką bardzo delikatnego szamponu (najlepiej takiego, który jest wskazany dla noworodków). Podlej kwiatki 4 łyżkami tej mieszanki, a potem kilkoma łyżkami czystej wody.

6. Usuń smar

Nie tylko mechanicy samochodowi wiedzą o tym, jak trudno domyć ręce po ubrudzeniu ich smarem. Wetrzyj w dłonie odrobinę olejku rycynowego, a dopiero potem umyj je mydłem.