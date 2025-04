Można ją znaleźć w każdej łazience, jednak niewielu jej użytkowników wie, do ilu czynności może zostać wykorzystana. Czy nić dentystyczna służy na pewno tylko do czyszczenia przestrzeni pomiędzy zębami? Zobacz 5 pomysłów na jej nietypowe zastosowanie!

1. Do przyszycia guzika

Widząc ten tytuł możesz się zastanawiać, po co przyszywać guzik nitką dentystyczną, skoro równie dobrze można to zrobić tą zwyczajną. Istnieje jednak podstawowa różnica - nić przeznaczona do higieny jamy ustnej jest o wiele mocniejsza! Warto nią przymocować zwłaszcza "uparty", ciągle odpadający guzik. Dzięki temu pozostanie wreszcie na swoim miejscu!

2. Do krojenia ciasta

Niektóre wypieki bardzo trudno przekroić nożem. Delikatne ciasta często się wtedy rozpadają i nie zachowują swojej konsystencji - jego kawałeczki przyklejają się do ostrza. Taki smakołyk pokroisz z łatwością dzięki nitce dentystycznej! Rozciągnij ją nad powierzchnią wypieku i delikatnie "przepiłuj".

3. Do tworzenia wzorków na paznokciach

Jeśli lubisz fantazyjny manicure, na pewno wypróbowałaś już wiele różnych opcji. Mamy dla ciebie nową inspirację! Pomaluj paznokcie gładkim lakierem, a następnie maczaj kawałek nitki dentystycznej w emalii o innym kolorze. Dzięki temu namalujesz na płytkach nieregularne wzorki!

4. Do zdejmowania wypieków z blachy

Chyba każda z nas zna ten problem - przed chwilą wyjęte z piekarnika ciastka za nic w świecie nie chcą odkleić się od blaszki (lub papieru). Bardzo ciężko je przełożyć na talerz, a wypiek często rozpada się na kawałeczki.

Weź kawałek nitki dentystycznej i przesuń ją po powierzchni blachy. Dzięki temu łatwo oddzielisz upieczone pyszności od papieru!

5. Do zacerowania plecaka

Jeśli chcesz szybko zacerować coś, co musi być bardzo wytrzymałe (np. plecak szkolny dziecka), nie możesz użyć do tego celu zwyczajnej nitki. Nie wytrzyma ona napięcia i prędzej czy później dziura pojawi się ponownie. Zrób to za pomocą nici dentystycznej!

