Do czego właściwie mogą się przydać gazowane napoje? Wbrew pozorom - nie tylko do spożycia! Wachlarz ich zastosowań jest dość szeroki - będziesz zdziwiona, do czego można użyć drinków z bąbelkami!

Reklama

1. Aby przedłużyć trwałość ciętych kwiatów

Uwielbiamy cieszyć się widokiem pięknych kwiatów - niestety, ich żywot na ogół bywa dosyć krótki. Aby nieco go przedłużyć, potrzebujesz tylko gazowanego napoju. Do wody dolej około 1/3 szklanki oranżady, a dzięki temu bukiet dłużej pozostanie świeży!

2. Aby usunąć gumę do żucia

Problemy z usunięciem gumy do żucia przylepionej do podeszwy lub włosów mogą być naprawdę uciążliwe. Czasem wystarczy jeden nieuważny krok, aby spędzić potem mnóstwo czasu na czyszczeniu! Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy guma przyklei się do kosmyka włosów.

Gazowany płyn jest w stanie świetnie poradzić sobie z tym problemem! Wystarczy podeszwę, kawałek tkaniny lub pukiel namoczyć przez kilka minut w napoju z bąbelkami.

3. Aby wyczyścić zardzewiałe śrubki

Czasem odkręcenie śruby pokrytej rdzą może być naprawdę trudne. Wystarczy jednak zamoczyć kawałek tkaniny w gazowanym napoju, a następnie okręcić materiałem problematyczną nakrętkę. Po 10 minutach jej odkręcenie stanie się naprawdę proste!

4. Do nawożenia

Czy wiesz że napój z bąbelkami może być świetnym nawozem? Spryskuj nim regularnie rośliny, a odwdzięczą ci się pięknym wyglądem! Uwaga - nie wszystkie gatunki lubią tego rodzaju nawożenie. Ta metoda sprawdza się za to niezawodnie w przypadku trawników!

5. Do zwalczania szkodników

Napój gazowany może okazać się wspaniałym środkiem owadobójczym. Jeśli w walce z mrówkami lub innymi szkodnikami skorzystałaś już z wielu pomysłów, spróbuj zwalczyć je bąbelkowym drinkiem!

Reklama

Zobacz inne nietypowe zastosowania przedmiotów:

Nietypowe zastosowania wazeliny - 6 pomysłów

Nietypowe zastosowania gumki recepturki - 6 pomysłów

Nietypowe zastosowania suszarki do włosów - 5 pomysłów