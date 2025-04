Kwasek cytrynowy przyda się w każdym domu. Zazwyczaj używamy go jako środka czyszczącego, ale to wcale nie są jedyne pomysły na jego zastosowanie! W naszym cyklu tym razem przedstawiamy pomysły, do czego można wykorzystać kwasek cytrynowy.

Aby usunąć zapach spalenizny. Przypaliłaś obiad lub ciasto i nie możesz pozbyć się nieprzyjemnego zapachu? Wlej do garnka 2 szklanki wody i wsyp 8 łyżeczek kwasku cytrynowego. Gotuj na niewielkim ogniu, nie nakładając przykrywki. Brzydki aromat zniknie!

