Nietypowe zastosowania przedmiotów codziennego użytku mogą znacznie ułatwiać nam życie! Jeśli do tej pory używałaś klamerek do bielizny wyłącznie podczas rozwieszania prania, najwyższy czas to zmienić! Zobacz nasze pomysły.

1. Do oznaczania kabli

W XXI wieku często prawdziwą zmorą staje się... plątanina kabli. Jeśli wiecznie zastanawiasz się, który z przewodów prowadzi do drukarki, a który do skanera, na pewno przydadzą ci się klamerki do bielizny. Podpisz je nazwami sprzętów i przyczep do odpowiednich kabli.

Ten trik przyda się również w biurze, gdzie czasem mamy problem z odróżnieniem, które łącze prowadzi do naszego komputera, a które do telefonu koleżanki. Wystarczy, zamiast nazwami sprzętów, opatrzyć spinacze imionami pracowników!

2. Do zrobienia wieszaka na spódnice

Dwie klamerki pomogą ci w szybkim wyczarowaniu wieszaka na spódnice. Jak wiadomo, wiele ciuchów zwyczajnie zsuwa się z tradycyjnego wieszaka - wystarczy więc przyczepić do niego dwa spinacze, a skutecznie przytrzymają one każdy ciuszek.

3. Do zabezpieczania opakowań

Wiele produktów spożywczych znacznie traci na walorach smakowych, jeśli pozostawimy je w otwartym opakowaniu. Ale chyba nikt z nas nie zjada naraz np. całej paczki płatków owsianych! Napoczęte otręby, chipsy, bakalie lub inne produkty, warto "zamknąć" przy pomocy spinaczy do bielizny.

4. Do przymocowania pędzla

Jeśli w czasie remontu ciągle doświadczasz tzw. złośliwości rzeczy martwych - czyli co pewien czas wyławiasz ubrudzony farbą pędzel z puszki - pomoże ci klamerka do bielizny.

Za jej pomocą zaczep pędzel o brzeg wiaderka z emulsją. Dzięki temu nie wpadnie on do środka!

5. Do wbijania gwoździ

Nie tylko mało wprawni majsterkowicze miewają problemy ze sprawnym wbijaniem gwoździ. Ich główki są przecież tak małe, że często młotek ląduje wprost na palcu. Istnieje na to proste rozwiązanie! Gwoździk wystarczy przytrzymać za pomocą spinacza, a wtedy nasza dłoń pozostanie w odpowiednim oddaleniu.

