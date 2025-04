Ten niewielki przedmiot może bardzo ułatwić życie! Zobacz, jakie są nasze pomysły na nietypowe zastosowania gumki recepturki - na pewno z nich skorzystasz!

Reklama

1. Do odkręcania butelki

Jeśli masz problem z odkręceniem butelki lub słoika, mamy bardzo proste rozwiązanie. Wokół nakrętki obwiąż gumkę recepturkę - dzięki temu bez trudu poradzisz sobie z opornym przedmiotem. Dłoń przestanie się ślizgać, a otwarcie butelki stanie się dziecinnie łatwe!

2. Do stabilizacji deski do krojenia

Często podczas szybkiego krojenia zdarza się, że deska podskakuje po całym blacie. Szybkie posiekanie warzyw czy mięsa staje się wtedy bardzo uciążliwe. Aby zapobiec takiej sytuacji, nałóż na koniec deseczki gumkę recepturkę.

3. Do posegregowania nici

Miłośniczki krawiectwa dobrze znają ten problem - szpulki z nićmi od razu po włożeniu do pudełka lub szufladki, dziwnym trafem stają się mocno poplątane. Zanim schowasz nitki, owiń motek lub lub szpulę gumką recepturką. Dzięki temu nie będziesz musiała ich później rozplątywać.

4. Jako zakładka do książki

Papierowe zakładki do książek mają to do siebie, że nie zawsze spełniają swoją funkcję. Często wyślizgują się spomiędzy kartek! Niezawodną metodą, aby nigdy nie zgubić wybranej przez siebie strony, jest zaznaczenie jej za pomocą... gumki recepturki. Przełóż ją przez przeczytaną część książki razem z okładką.

5. Jako stabilizator na wieszaku z ubraniami

Ubrania, zwłaszcza te wykonane ze śliskich tkanin, mają tendencje do zsuwania się z wieszaków. Aby nie szukać potem ulubionej bluzki na dnie szafy, zabezpiecz ją odpowiednio - na końcówki wieszaka nałóż gumki recepturki. Dzięki temu ciuch utrzyma się na swoim miejscu!

6. Do oznaczenia poziomu płynu

Jeśli opakowanie, w którym przechowujesz jakąś ciecz (np. farbę) jest nieprzezroczyste, musisz je otwierać za każdym razem, gdy chcesz sprawdzić ilość substancji. To dość żmudne, zwłaszcza gdy otwarcie dużej puszki zajmuje trochę czasu. Oznacz poziom płynu za pomocą gumki recepturki - załóż ją na pojemnik w odpowiednim miejscu.

Reklama

Zobacz inne nietypowe zastosowania produktów:

Co zrobić ze starymi gazetami - 7 pomysłów

Nietypowe zastosowania mleka - 8 pomysłów

Nietypowe zastosowania płynu do mycia naczyń - 5 pomysłów