Uwielbiamy kawę ze względu na jej dobroczynne właściwości - nic tak szybko nie jest w stanie pobudzić do działania, jak filiżanka boskiego napoju. To, co zazwyczaj uważamy za odpadki i efekt uboczny parzenia kawy, może być jednak równie cenne. Nie wyrzucaj kawowych fusów! Mamy świetne pomysły na ich praktyczne zastosowanie!

Reklama

Do czego wykorzystać fusy po kawie?

Do nawożenia roślin. Fusy kawowe użyźniają ziemię. Jeśli użyjesz ich również w ogrodzie, zaprosisz do niego dżdżownice, które dodatkowo spulchnią glebę.

Fusy kawowe użyźniają ziemię. Jeśli użyjesz ich również w ogrodzie, zaprosisz do niego dżdżownice, które dodatkowo spulchnią glebę. Jako pochłaniacz zapachów. Fusy mają właściwości absorbujące, więc świetnie pochłaniają nieprzyjemne zapachy. Warto je wykorzystać np. w lodówce! Wysyp fusy na spodeczek i trzymaj w lodówce, co pewien czas wymieniaj.

Fusy mają właściwości absorbujące, więc świetnie pochłaniają nieprzyjemne zapachy. Warto je wykorzystać np. w lodówce! Wysyp fusy na spodeczek i trzymaj w lodówce, co pewien czas wymieniaj. Do odstraszania mrówek i pcheł. Chociaż aromat kawy jest przyjemny dla ludzi, mrówki i pchły go wprost nie cierpią. Rozsyp fusy kawowe wszędzie tam, gdzie pojawiają się mrówki - np. przy drzwiach wejściowych albo w ogrodzie. Odstrasz za ich pomocą również pchły!

Reklama

Zobacz więcej nietypowych zastosowań fusów po kawie