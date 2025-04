Wszyscy znamy zastosowanie aspiryny jako środka na ból głowy czy przeziębienie, ale mało kto wie, że może ona przydać się do wielu innych rzeczy. Może czyścić, upiększać, naprawiać samochód! Poznaj pięć nietypowych zastosowań aspiryny!

Pierwsze zastosowanie - reanimuje akumulator

Każdy posiadacz auta pewnie nie raz miał przygodę z akumulatorem, który odmówił posłuszeństwa. Warto mieć w aucie dwie tabletki aspiryny, gdyż możemy je wykorzystać do odpalenia samochodu! Wystarczy do akumulatora dodać dwie tabletki aspiryny, które po połączeniu z kwasem solnym na chwilę ożywią auto, abyś mogła chociaż dojechać do najbliższego warsztatu samochodowego.

Drugie zastosowanie - oczyszczą biżuterie

Bizuterię można w bardzo szybki sposób odświeżyć wrzucając ją do roztworu wody i aspiryny. W ten sposob możesz poprawiać wygląd biżuterii zarówno z metali szlachetnych jak i tej sztucznej.

Trzecie zastosowanie - ukorzeni rośliny i zabije grzyby

Okazuje się, że aspiryna może leczyć nie tylko ludzi, ale również i rośliny! Wystarczy zrobić roztwór pół lub maksymalnie jednej tabletki na litr wody i podlewać nimi rośliny doniczkowe. Możesz też tego typu roztworem przedłużyć żywotność kwiatów ciętych.

Czwarte zastosowanie - usuwa plamy z potu

Niektóre ubrania, a właściwie tkaniny są bardzo podatne na pot, przez co pojawiają się na nich brzydkie, żółte plamy. Zrób roztwór z dwóch tabletek aspiryny oraz pół litra wody. Namocz ubrania na dwie lub trzy godziny, a później wrzuć do prania. Plamy powinny zniknąć!

Piąte zastosowanie - pomaga na odciski

Odciski to coś, co dolega prawie każdej z nas, a już szczególnie fankom butów na szpilkach. Aby je szybko zwalczyć wykorzystaj aspirynę do zrobienia pasty z sześciu tabletek, półowyłyżeczki soku z cytryny i połowy łyżeczki wody. Posmaruj odciski pastą, zakręć ręcznikiem, zawiń folią, zostaw na piętnaście minut, a później zetrzyj odciski pumeksem.

