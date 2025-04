Walczy z przeziębieniem, uśmierza ból - w sezonie jesienno-zimowym nie wyobrażamy sobie bez niej życia. Ma jednak swoje zastosowanie w domu przez cały rok: musującej tabletki możesz użyć np. do czyszczenia, udrażniania kanalizacji, uśmierzania bólu po ukąszeniach, a nawet... przywabiania ryb! Poznaj najbardziej nietypowe zastosowania aspiryny.

1. Do czyszczenia trudno dostępnych zakamarków

Umycie niektórych przedmiotów może przysporzyć mnóstwo trudności. Wąska szyjka wazonu, wnętrze ekspresu do kawy, mocno zabrudzone naczynie żaroodporne - to tylko kilka przykładów. Jest na to szybka metoda: napełnij naczynie/przedmiot wodą i wrzuć do niego aspirynę. Ilość tabletek oceń sama, w zależności od rozmiarów powierzchni i ilości zabrudzeń. Do czyszczenia wazonu proponujemy 2 tabletki, natomiast aby wyczyścić silne zabrudzone naczynie do zapiekania, lepiej użyć 6. Musującą mieszankę pozostaw na około godzinę i dokładnie wypłucz. Czyste, że aż lśni!

2. Do czyszczenia sedesu

Nie ma lepszego środka czyszczącego! Wrzuć kilka tabletek do muszli klozetowej. Odczekaj 30-45 minut. Potem umyj toaletę szczotką, spuść wodę i gotowe.

3. Do udrażniania kanalizacji

Zatkany odpływ? Wrzuć do środka kilka musujących tabletek aspiryny. Zalej szklanką octu (uważaj, aby się nie poparzyć - mieszanka może być mocno wybuchowa!). Po upływie kilku minut wypłucz wrzątkiem. Zachowaj ostrożność!

4. Do walki z łupieżem

Twoim problemem jest nawracający łupież? Rozkrusz 2 tabletki aspiryny na drobniutki proszek. Potem wymieszaj z odrobiną szamponu i umyj włosy. Dokładnie spłucz i myj ponownie - teraz już bez użycia aspiryny.

5. Do walki ze szkodnikami

Twoje rośliny zostały zaatakowane przez szkodniki? Aspiryna leczy nie tylko ludzi, ale również kwiaty. Zamiast stosować chemiczne środki, przygotuj swój własny. Do litra wody dodaj pół tabletki aspiryny.

6. Do pierwszej pomocy po ukąszeniach

Ślady po ugryzieniach komarów, meszek, mrówek i innych owadów, potrafią naprawdę mocno swędzieć. Jak uśmierzyć ból i pieczenie? W szklance wody rozpuść 3 tabletki aspiryny, namocz gazik lub płatek kosmetyczny i nanieś miksturę na ukąszenia. UWAGA! Tej metody nie powinny stosować osoby, które podejrzewają u siebie uczulenie na którykolwiek ze składników aspiryny.

7. Do przywabiania ryb

To ciekawy trik dla zapalonych wędkarzy. Ryby bardzo interesują się bąbelkami, a wytworzyć je może wrzucona do wody tabletka musująca. Najlepiej umocować ją na spławiku, a rybki poczują się zachęcone.

8. Do przedłużenia trwałości ciętych kwiatów

Jeśli w twoim wazonie stoją piękne kwiaty, możesz cieszyć się nimi o wiele dłużej. Wystarczy wrzucić do wody pokruszoną tabletkę aspiryny.

9. Do usuwania plam z potu

Plamy z potu oszpeciły ulubioną bluzkę? Nie musisz używać odplamiacza! Przygotuj o wiele skuteczniejszą miksturę. W 1/2 szklanki letniej wody rozpuść 2 tabletki aspiryny. Wymieszaj dokładnie i nanieś roztwór na zaplamione miejsce. Po kilku godzinach wypłucz i upierz jak zwykle. UWAGA! Przeprowadź najpierw test na niewielkim skrawku tkaniny, aby sprawdzić czy nie ulegnie odbarwieniu.