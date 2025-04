Pierwszego maja wystartowała niesamowita Loteria Foxy. Codziennie można wygrać aż 5 tysięcy złotych lub vouchery do zrealizowania w sklepach Smyk, Empik i Decathlon. Akcja potrwa do 30 czerwca. Jak wziąć w niej udział?

LOTERIA FOXY zasady udziału

Są bardzo proste. Wystarczy kupić dowolny papier toaletowy, chusteczki lub ręczniki papierowe Foxy, wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie loteriafoxy.pl i sprawdzić, czy pod e-zdrapką kryje się nagroda. Tylko tyle.

Każdy zarejestrowany zakup to szansa na wygraną 5 tysięcy złotych lub vouchera na rodzinne przyjemności - takie, jakie tylko chcesz!

Uwaga! Każdy uczestnik może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń, ale jeden dowód zakupu może zostać zarejestrowany tylko jeden raz.



LOTERIA FOXY - nagrody

Do wygrania jest 61 nagród pieniężnych o wartości 5 tysięcy złotych każda oraz liczne vouchery do sklepów Smyk, Empik i Decathlon o wartości 100 zł i 200 zł. Chcesz wiedzieć więcej? Regulamin akcji oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie loteriafoxy.pl.

Foxy to marka, która towarzyszy polskim rodzinom na co dzień. Pewnie doskonale ją znasz, bo produkty Foxy dostępne są w wielu sklepach. Marka oferuje wysokiej jakości ręczniki kuchenne, papier toaletowy i chusteczki higieniczne. Teraz przygotowała dla swoich klientów coś, co z pewnością wywoła wiele radości.

Chcemy nie tylko wspierać naszych konsumentów w codziennych domowych wyzwaniach, ale też zachęcać do spędzania wartościowego czasu razem z najbliższymi. Dlatego w Loterii Foxy codziennie można wygrać atrakcyjne nagrody pieniężne i vouchery na zakupy, które pozwolą sprawić swojej rodzinie wiele chwil przyjemności - mówi Tomasz Walicki, Dyrektor Marketingu Foxy.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź szczegóły na stronie loteriafoxy.pl.

