Fundacja Stiftung Warenfest wskazała najlepszy proszek do prania.

Stiftung Warentest to niezależna fundacja założona w 1964 roku przez niemiecki rząd. Zajmuje się testowaniem i porównywaniem różnych produktów i usług.

Tym razem fundacja testowała proszki do prania. Wyniki testu mogą zaskoczyć. Pierwsze miejsce zajął najtańszy proszek do prania, który można kupić w niemieckich dyskontach. W Niemczech kosztuje on 4,85 euro za ok. 2 kg.

Detergent Tandil Ultra Plus zdobył wysokie oceny w prawie wszystkich kategoriach. Niższą otrzymał jedynie w kategorii ochrona tkanin – tu ocena była jedynie „zadowalająca”.

Proszek zawiera formułę „kaltkraft”, dzięki której radzi sobie z usuwaniem plam już w niskich temperaturach, natomiast formuła „anty-gray” chroni kolor tkanin i zapobiega osadzaniu się na nich kamienia.

Proszek Tandil można kupić także w Polsce. Produkt dostępny jest w ofercie sklepu Aldi. Za 2-kilogramowe opakowanie proszku Tandil Ultra Plus firmy Aldi Nord trzeba zapłacić 40 zł.

Niemieckie detergenty uchodzą za wysokiej jakości produkty. Cechują się dobrym stosunkiem jakości do ceny, dlatego też w polskich sklepach można je łatwo znaleźć

Wybór proszku w dużej mierze zależy od jego przeznaczenia. W sklepach znajdziemy proszki do prania białych oraz kolorowych tkanin - ich skład może się różnić.

