Zamiast sięgać po drogie środki do mycia szyb, wybierz zimowy płyn do spryskiwaczy - ten sam, którego używa się w samochodach i który prawdopodobnie po zimie miesiącami zalega ci w bagażniku lub pod siedzeniem, opróżniony do połowy. Nie tylko doskonale radzi sobie z zabrudzeniami, ale też szybko odparowuje i nie zostawia smug. Co więcej, jego działanie antyzamarzające sprawia, że świetnie sprawdza się również w chłodniejsze dni, gdy inne preparaty szklą się lub przymarzają do powierzchni.

Dlaczego zimowy płyn do spryskiwaczy potrafi umyć okna?

Zimowe płyny do spryskiwaczy zawierają alkohol (najczęściej etanol lub izopropanol), który nie tylko pomaga rozpuszczać tłuszcze i kurz, ale też sprawia, że preparat szybko odparowuje z powierzchni szyb. To więc prosty patent na mycie okien bez smug szyby lśnią czystością nawet przy niskiej temperaturze. Płyn ten jest także oczywiście odporny na mróz.

Pamiętaj jednak, że nie wszystkie płyny nadają się do takiego domowego użytku. Najlepiej wybierać te, które są bezzapachowe i bez dodatków koloryzujących - niektóre preparaty mają intensywny niebieski lub zielony kolor, który może zostawiać ślady na białych ramach czy parapetach. Uważaj też, jeśli masz dekoracyjne okleiny na ramach (np. imitujące drewno czy panele). Najpierw sprawdź na niewidocznej powierzchni, czy alkoholowy płyn im nie zaszkodzi.

Lepiej też, jeśli nie będziesz myła "zamkniętych" okien przy pomocy tego płynu. Nawet jeśli chcesz przetrzeć szybę od wewnątrz, otwórz okno, aby silna woń alkoholu nie unosiła się niepotrzebnie w pomieszczeniu. To samo, jeśli będziesz chciała tym płynem przetrzeć lustra lub szklane blaty - zawsze dbaj o odpowiednią wentylację w mieszkaniu.

Jeśli masz resztki zimowego płynu do spryskiwaczy, wykorzystaj go do mycia okien, fot. StockPhotoPro

Jak myć okna płynem do spryskiwaczy?

Zanim zaczniesz mycie okien, usuń z szyb większe zabrudzenia - kurz, piasek czy pajęczyny. Dzięki temu nie rozetrzesz ich po powierzchni podczas czyszczenia. Płyn najlepiej przelać do butelki z atomizerem, bo to znacznie ułatwi aplikację i pozwoli równomiernie rozprowadzić środek. Tym bardziej, że płyny zwykle są w większych, nieporęcznych butlach.

Spryskaj szybę cienką warstwą - wystarczy naprawdę niewielka ilość, ponieważ zawarty w płynie alkohol szybko odparowuje, nie pozostawiając smug. Następnie sięgnij po czystą, suchą ściereczkę z mikrofibry (albo użyj gazet do czyszczenia okien) i energicznymi ruchami wytrzyj szybę do sucha. Nie zapomnij też przetrzeć ram i parapetów. Na koniec możesz dodatkowo wypolerować okna suchą, miękką ściereczką albo gazetą.

