W Święta szczególnie chętnie obdarowujemy się prezentami. Mimo naszych dobrych chęci, nie zawsze wszystkie okazują się trafione. Zamiast przekazywać taki niechciany prezent dalej, lepiej go wymienić na coś, co sprawi nam przyjemność. To, czy i kiedy jest to możliwe, zależy od sklepu, w którym dokonujemy zakupu.

Jak oddać niechciany prezent?



W tradycyjnym sklepie

Przepisy nie przewidują możliwości zwrotu kupionej w sklepie rzeczy tylko dlatego, że ci nie odpowiada. Sprzedawca musi przyjąć ją z powrotem tylko, gdy zgłaszasz reklamację. Jednak wiele sklepów zgadza się na to. Dlatego, zanim zdecydujesz się na zakup, zapytaj sprzedawcę czy możliwy jest zwrot i w jakim terminie. Czasem są to 3 dni, czasem tydzień, ale zdarza się, że niektóre sklepy dopuszczają zwrot bezterminowy. Warunek: musisz mieć paragon, a towar jest w stanie nienaruszonym. Jeśli sklep nie przewiduje zwrotów, dowiedz się, czy dopuszcza zamianę nawet za ewentualną dopłatą.



W e–sklepie

Masz prawo zrezygnować z zakupu w ciągu 10 dni bez uzasadnienia swojej decyzji. Termin zaczyna się od dnia dostarczenia ci zamawianego artykułu. Sprzedawca powinien powiadomić cię o tym prawie. Jeżeli tego nie zrobił, termin wydłuża się do 3 miesięcy. Rezygnując z zakupu, wysyłasz sprzedawcy pisemne oświadczenie i niezwłocznie, najdalej w ciągu 14 dni odsyłasz rzecz (na swój koszt, chyba że produkt jest wadliwy i ty go reklamujesz). Sklep ma 14 dni na oddanie ci pieniędzy. Warto wiedzieć.

Nie możesz zwrócić m.in.:

rzeczy kupionej na aukcji,

produktów, które ulegają szybkiemu zepsuciu,

płyt, kaset wideo i płyt DVD, gdy usunęłaś ich oryginalne opakowanie (chyba, że wcześniej inaczej uzgodniłaś ze sprzedawcą).



Z katalogu wysyłkowego

I w tym wypadku możesz - na swój koszt - odesłać rzecz do sklepu w ciągu 10 dni od jej otrzymania. Dołącz to niej kopię rachunku i dokument zwrotu, który znalazłaś w paczce. Uwaga! Termin zwrotu może być wydłużony przez samego sprzedawcę. Np. zamawiając z katalogu Bon Prix, masz 14 dni na odesłanie rzeczy.



U akwizytora

Z takiego zakupu możesz wycofać się w terminie 10 dni bez podawania przyczyny. Swoje oświadczenie powinnaś wysłać (koniecznie listem poleconym) na adres firmy. Następnie w ciągu 14 dni musisz zwrócić towar. Nie ma przepisów, które określałyby w jaki sposób powinnaś to zrobić. Przyjmuje się, że jeśli kupiłaś towar od akwizytora, to on powinien go od ciebie odebrać. W przypadku zakupu np. podczas pokazu, zwracasz rzecz osobiście lub odsyłasz pocztą na swój koszt.

