Podczas pracy w ogródku mogą nieoczekiwanie przydarzyć się przykre zdrowotne niespodzianki. Warto wiedzieć, jak sobie radzić w takich sytuacjach. Czasem wystarczy sięgnąć po właściwą roślinę z rabaty.



A sio!

Jeśli posadzisz w swoim ogródku czosnek, miętę i goździki, odstraszysz dokuczliwe owady, bo nie przepadają one za zapachem wydzielanym przez te rośliny. Jednak najskuteczniejszą bronią w walce z owadami są repelenty np. z serii Moskilex, Autan i Off. Warto mieć pod ręką spray i sztyft lub krem. Spray można rozpylić na ciało i ubranie. Krem lub żel zabezpiecza skórę oraz twarz.

Jeśli jednak ukąsi cię:

Komar. Swędzące miejsce po ugryzieniu komara posmaruj jednym z łagodzących preparatów: Fenistilem, Autanem Akut, Comarolem, czy Muggą. Likwidują one uczucie swędzenia, zmniejszają podrażnienie, obrzęk. Ulgę przynosi też okład z nalewki orzechowej.

Meszka. Rankę przemyj wodą utlenioną albo spirytusem. Zaleca się okłady z zimnej wody oraz zażycie wapnia, gdyż ugryzienia meszek mogą wywołać reakcję alergiczną: zaczerwienienia i obrzęki. Jeśli lek nie pomaga trzeba zgłosić się do lekarza.

Pszczoła lub osa. Ostrożnie usuń żądło pszczoły. Nie rób tego palcami, gdyż ściśnięcie pęcherzyka jadowego znajdującego się pod skórą spowoduje rozprowadzenie jadu. Najlepiej użyj pincety lub szpilki. Ból po ukąszeniu pszczoły i osy uśmierzy okład z kostki lodu, przetarcie octem, plastrem cebuli, rabarbaru lub przekrojonym korzeniem pietruszki. Ulgę może też przynieść przemycie miejsca kwasem bornym.



Nie rusz Andziu tego kwiatka

W ogródku łatwo się skaleczyć czy ukłuć choćby kolcem róży. Każde skaleczenie trzeba zdezynfekować. Polej je wodą utlenioną, a jeśli jej nie masz, zwykłą przegotowaną wodą. Przemyj brzegi rany jodyną. Nałóż na skaleczenie opatrunek ze sterylnej gazy, nie przykrywaj go watą czy ligniną. Jeśli rana jest głęboka i zabrudzona ziemią jedź na pogotowie, tam pielęgniarka poda ci surowicę przeciwtężcową. Zastrzyk zapobiegnie tężcowi, groźnej chorobie wywoływanej przez bakterie żyjące w glebie.



Biedroneczki są w kropeczki



Niektóre rośliny, szczególnie te wyposażone w ostre "włoski" na łodygach i liściach jak np. prymulka, aksamitka, pelargonia czy łopian mogą spowodować wysypkę, zaczerwienienie i swędzenie skóry. Łagodnym i skutecznym lekiem przeciwalergicznym są różne preparaty wapniowe dostępne bez recepty: satural, calcium gluconicum, itp.

Spaleni słońcem

Masz skłonność do opalania się na czerwono? Posmaruj skórę kremem z filrem przeciwsłonecznym. Zażywaj preparat Solarin. Jedna tabletka dziennie zmniejsza wrażliwość skóry na słońce i zapobiega oparzeniom. Jeśli jednak opaliłaś się na czerwono:

- po schłodzeniu zimnym prysznicem spryskaj skórę pianką Panthenol, którą można kupić w każdej aptece bez recepty.

- jeśli oprócz zaczerwienienia i pęcherzy masz dreszcze, możesz wziąć witaminę C i wapno.

- odpocznij w przewiewnym miejscu i zastosuj zimne okłady na głowę i klatkę piersiową.



Uff, ale upał...

U osób nie zahartowanych, pierwsze trzy dni upału znacznie osłabiają organizm. Pomoże ci kąpiel w chłodnej wodzie, a także odpowiednia dieta. Gdy zmęczyłaś się upałem:

- wypij chłodną, dobrze osoloną wodę.

- zjedz trochę owoców z dużą zawartością wody (np.truskawki, agrest, arbuz itd).

- zażyj 4 tabletki wit. C – postawią cię na nogi w ciągu 15 minut.

- zażyj 2 tabletki preparatu magnezowego, jeśli odczuwasz rozdrażnienie.

Uwaga na zatrucia!

Zatrucie grozi najczęściej dziecku, gdy zje jakąś trującą roślinę. Trzeba wtedy, jak najszybciej sprowokować wymioty (nie należy ich wymuszać, jeśli chory ma zaburzenia pracy serca), podać węgiel aktywowany, a następnie, jak najszybciej przewieźć do najbliższego szpitala. Dobrze jest ustalić jaką rośliną, a także, którą jej częścią, dziecko się zatruło oraz czy ją żuło, czy też połknęło w całości. Dane te pomogą lekarzowi w ustaleniu diagnozy i podjęciu leczenia. Jeśli nie znasz nazwy rośliny weź do szpitala kawałek gałązki lub jej kwiatostan.

Autorka jest dziennikarką „Przyjaciółki" i „Poradnika Domowego"