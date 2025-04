Kupowanie drogich, specjalistycznych nawozów to jeden z najczęstszych błędów początkujących właścicieli roślin. Oczywiście nie robią one krzywdy kwiatom, ale każdy, kto posiada je już od jakiegoś czasu wie, że najlepsze nawozy to te, które robimy sami.

Prawdziwym skarbcem składników odżywczych dla kwiatów doniczkowych (i nie tylko) są kuchenne szafki. Takie nawozy są nie tylko o wiele tańsze, ale przede wszystkim - ekologiczne. Wykorzystujemy do nich przede wszystkim te produkty, które by się normalnie zmarnowały. Jednym z nich są... przejrzałe banany.

Nawóz z przejrzałych bananów i skorupek jaj

Jest wiele sposobów, by "pozbyć się" przejrzałych bananów - można je po prostu zjeść na surowo lub upiec przepyszny chlebek bananowy. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że widok czarnych, bardzo miękkich i prawie rozpływających się bananów potrafi skutecznie odebrać apetyt wielu osobom.

My radzimy wykorzystać wtedy owoce w inny sposób. Wystarczy, że zmiksujesz je w całości z kilkoma skorupkami jaj oraz odrobiną wody. Taką masą możesz częstować swoje rośliny raz w miesiącu. Po pewnym czasie zobaczysz ogromną różnicę w ich wyglądzie - a to wszystko dzięki dużej zawartości potasu, fosforu oraz wapnia, którą im dostarczysz.

Jeśli nie masz akurat pod ręką przejrzałych bananów, a chciałabyś dać swoim roślinom wartościowy nawóz, nic straconego. Przygotuj nawóz ze skórek banana, awokado lub obierek ziemniaka czy batata. U nas w kuchni nic się nie marnuje - i tobie serdecznie polecamy robić to samo!

