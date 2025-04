Reklama

Właśnie zaczęła się astronomiczna wiosna. Zza chmur coraz częściej wygląda słońce, na trawnikach można dostrzec nieśmiało kwitnące kwiaty, dookoła słychać radosny świergot ptaków, a na ulice powróciły kolory. Dzięki temu i w nas wstępuje nowa energia do działania i pracy. Jak ją wykorzystać? Świetnym pomysłem będzie na przykład delikatne przearanżowanie wnętrz naszych domów. To, jak mieszkamy i jakimi przedmiotami się otaczamy, ma w końcu ogromny wpływ na nasze samopoczucie.

Wnętrzarska metamorfoza na wiosnę

Początek wiosny i zbliżająca się wielkimi krokami Wielkanoc to idealny czas nie tylko na generalne porządki, a także na odświeżenie wystroju naszych czterech ścian. Nie trzeba oczywiście robić od razu całego przemeblowania. Czasami już drobne detale mogą sprawić, że całe wnętrze nabierze zupełnie nowego charakteru.

Skoro wiosna, to oczywiście świeże kwiaty. Chyba nic lepiej nie symbolizuje tej pory roku niż tulipany, żonkile, irysy czy frezje, zarówno te rosnące w parkach, na skwerkach i ogrodowych grządkach, jak i te cięte i powsadzane do wazonów. Taka dekoracja od razu wprowadza w lepszy nastrój, ożywia przestrzeń i sprawia, że czujemy się trochę jak w ogrodzie, a nie w domu. Nie ma lepszej metody na „zaproszenie” wiosny pod nasze dachy.

Innym sposobem na wiosenną metamorfozę domu będzie wymiana tekstyliów, np. poszewek na poduszki, pledów czy zasłon. Jeśli zimą dominowały u nas kolory ziemi, czerwonego wina lub butelkowe zielenie, to teraz zastąpmy je bardziej soczystymi lub jaśniejszymi barwami. Świetnie sprawdzą też rozmaite printy z wiosennymi i kwiatowymi motywami. Takie poduszki lub narzuty porozrzucane na kanapie lub łóżku oraz delikatniejsze i cieńsze zasłony dodadzą wnętrzu lekkości i wpuszczą do niego więcej światła.

Wiosną możemy też zmienić wygląd naszych ścian. Nie chodzi o ich przemalowywanie, a o powieszenie nowych plakatów lub grafik. To dobry moment na odkładany od dawna zakup pracy ulubionego artysty lub... na oprawienie w ramki radosnej twórczości naszych dzieci.

Mycie okien – czysta i pachnąca przyjemność

Te wszystkie modyfikacje na nic jednak się zdadzą, jeśli nie uporządkujemy naszych mieszkań i domów. I nie chodzi tylko o wymianę garderoby i wrzucenie na dno szafy grubych kurtek, swetrów i szalików. Generalne porządki nie byłyby kompletne bez mycia okien, które jest już wiosenną tradycją w wielu polskich domach. Chcemy przecież dokładnie widzieć ten budzący się za oknem świat, prawda? Smugi, zacieki i odciski palców trochę w tym przeszkadzają.

Mycie szyb może być prawdziwą przyjemnością, jeśli mamy pod ręką skuteczne i pięknie pachnące produkty. Płyny do mycia szyb i luster Sidolux szybko i sprawnie czyszczą szklane powierzchnie i chronią je przed zabrudzeniami, nie pozostawiając smug. Co ważne, zawierają aż 97% składników naturalnych i naprawdę cudownie pachną. W ofercie marki Sidolux znajdziemy takie zapachy jak wiśnia japońska, kwiatowy, cytrynowy, arctic oraz nowość, biała lawenda z funkcją antypary. Dzięki nim okna są tak czyste, że wiosnę nie tylko widać, ale także czuć ją w powietrzu. I nawet nie trzeba wychodzić z domu!

Płyny Sidolux potrafią odczarować uciążliwy obowiązek mycia okien. Pomogą w tym też sprawdzone triki, np. te stosowane przez Ulę Pedantulę. W filmie zrealizowanym we współpracy z marką Sidolux zdradza ciekawe patenty i motywuje do wiosennych porządków. Dowiadujemy się z niego, jakie rzeczy są niezbędne przy myciu okien i... do czego może nam się przydać wtedy mężczyzna. Ula opowiada również o dwóch filozofiach mycia framug (najpierw zewnętrzna czy wewnętrzna?) i szyb (w słoneczny i pochmurny dzień). Zachęcamy do zapoznania się z jej poradami.

Świat widziany przez czyste okna jest piękniejszy i napawa optymizmem, a do wnętrz naszych domów wpada wtedy więcej światła. W takich okolicznościach nawet porządki stają się przyjemnością. To właśnie kwintesencja wiosny.