W dzisiejszych, coraz bardziej szalonych, czasach, bezsenność jest coraz częstszą przypadłością. We znaki dają nam się stresy w pracy, pogoń za sukcesem i stabilizacją, kłopoty osobiste, a swoje trzy grosze dołożyła też szalejąca pandemia koronawirusa.

Nic dziwnego, że w takich warunkach sen nie nadchodzi, a ty przewracasz się z boku na bok coraz bardziej poirytowana. Na szczęście istnieje wiele domowych sposobów na to, by pomóc sobie w spokojnym zaśnięciu. Jednym z nich jest aromaterapia.

Zapach cytryny jako środek nasenny

Większość z nas dobrze wie, że zapachy mogą działać na nas pobudzająco, uspokajająco lub właśnie relaksująco i nasennie. Jednym z najpopularniejszych olejków eterycznych stosowanych przy bezsenności jest olejek z lawendy francuskiej. Okazuje się jednak, że równie skuteczny jest zapach... cytryny.

Możesz go zastosować właśnie w formie olejku eterycznego wlanego np. do dyfuzora lub wybrać najprostszy z możliwych sposobów. Jaki? Położyć pokrojoną cytrynę koło łóżka. Najlepiej, jeśli weźmiesz lekko niedojrzały owoc, pokroisz go na ćwiartki, posypiesz solą i ułożysz na talerzyku na szafce nocnej.

Sól wzmocni aromat cytryny, który ma działanie relaksujące i odprężające. Wystarczy krótka inhalacja tym zapachem, żeby odpłynąć w objęcia Morfeusza i porządnie wypocząć.

Ten patent świetnie sprawdzi się też chociażby w trakcie pracy zdalnej. Jeśli czujesz znużenie i nie możesz się skoncentrować, zapach pokrojonej cytryny zniweluje zmęczenie umysłu i zmobilizuje do dalszej pracy.

Jakie jeszcze aromaty działają uspokajająco i relaksująco? Oczywiście zapach melisy, rumianku czy waleriany, ale też kwiatu pomarańczy, róży, szałwii i jaśminu (nie mylić z jaśminowcem).

