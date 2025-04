Plastikowe nakrętki to popularne rozwiązanie producentów napojów. Mogą być one odkręcone ręcznie bez użycia otwieracza, a także użyte ponownie, w przeciwieństwie do metalowego kapsla czy korka. To również znany na aukcjach charytatywnych sposób na zebranie dodatkowych środków finansowych. Później organizatorzy wymieniają je w specjalnych punktach skupu.

Reklama

Spis treści:

Zakrętki od butelek to ostatnio temat na czasie ze względu na unijne restrykcje. Plastikowe nakrętki przytwierdzone do butelek to ekologiczne, ale dosyć irytujące rozwiązanie. Nie każdy jednak wie, co takiego oznaczają poszczególne z nich. Z danego koloru można bowiem wyczytać wiele informacji.

Niezależnie od tego, czy decydujemy się na wodę z bąbelkami czy bez, zwracając uwagę na odcień korka możemy dowiedzieć się, jak wybrany napój został wcześniej przetworzony.

TikTokerka @sasha.mints, która jest miłośniczką kreatywnych porad domowych, podzieliła się na swoim profilu ciekawymi spostrzeżeniami na temat kolorów zakrętek. Oto co wyjaśniła w nagraniu:

kolor biały – woda została uzdatniona za pomocą zaawansowanych metod oczyszczania,

– woda została uzdatniona za pomocą zaawansowanych metod oczyszczania, kolor niebieski – naturalna woda źródlana,

– naturalna woda źródlana, kolor zielony – woda z dodatkiem aromatu,

– woda z dodatkiem aromatu, kolor czarny – alkaiczna woda o wyższym pH i właściwościach leczniczych.

Uzdatnianie wody jest niezbędnym procesem wykonywanym zanim woda trafi ze źródeł powierzchniowych lub podziemnych do butelek. Najpierw musi zostać bowiem doprowadzona do wymaganego stanu czystości.

Natomiast woda wodociągowa w Polsce ma jakość zbliżoną do tej z butelek, także jak najbardziej można spożywać ją prosto z kranu. Coraz więcej restauracji decyduje się też na takie udogodnienie dla swoich gości.

Reklama

Czytaj także:

Gdzie wyrzucić ręcznik papierowy? Do tej pory robiłaś to źle

To nie koniec restrykcji Unii Europejskiej. Uwielbiany smak chipsów wkrótce zniknie z półek

3 skuteczne sposoby aby zmniejszyć opłaty za prąd. Nawet nie wiesz, jak to podbija rachunki