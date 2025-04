Bez ścisku

Aby goście siedzieli za stołem swobodnie i nie byli ściśnięci, powinnaś zarezerwować po ok. 60-70 cm szerokości i 40 cm głębokości dla jednej osoby. Stoły w miarę możliwości ustaw tak, by każdy z zaproszonych mógł wstać i opuścić swoje miejsce nie przeszkadzając innym. Krzeseł nie wsuwaj zbyt głęboko pod stół.

Najpierw obrus

Bez białego, pięknie wyprasowanego obrusa trudno sobie wyobrazić świąteczne przyjęcie, a zwłaszcza nakrycia stołu wigilijnego. Brzegi obrusa powinny zwisać z każdej strony blatu na długość ok. 25 cm. Jeśli stół ma delikatną i śliską powierzchnię, dobrze ułożyć pod obrusem podkładkę z miękkiej tkaniny, np. flaneli. Ochroni ona blat i zapobiegnie przesuwaniu się obrusa.

Nie tylko na Wigilię

Znajomość zasad rozstawiania zastawy i układania sztućców przyda się nie tylko podczas nakrywania do stołu bożonarodzeniowego.

Nakrywanie stołu rozpoczynamy od dużych płytkich talerzy, które pełnią rolę podstawy pod zastawę i pozostają na stole od początku do końca przyjęcia. Ustawia się na nich inne nakrycia. Talerz na danie główne powinien stać ok. 2 cm od krawędzi stołu. Sztućce rozkładamy w takim porządku, w jakim będą używane, rozpoczynając od zewnętrznej strony. Te sztućce, które będziemy trzymać w prawej ręce układamy po prawej stronie talerza, a więc najpierw łyżka, a następnie nóż. Po lewej stronie kładziemy widelec lub widelce.Ostrza noży skierowane powinny być w lewo.

Elegancko z przystawką

Do przystawki, jeśli jest przewidziana przed daniem głównym, podajemy dodatkowy nóż i widelec. Nóż układamy po prawej stronie łyżki do zupy, widelec powinien leżeć nieco wysunięty do góry po lewej stronie widelca do dania głównego. Gdy w menu zaplanowaliśmy chleb i masło stawiamy na nie (na lewo od widelców) talerzyk z nożem deserowym. Sztućce do deseru kładziemy u góry nakrycia. Trzonek łyżeczki kierujemy na prawo, widelczyka na lewo. Kieliszek do wina, które podamy do dania głównego stawiamy ok. 1 cm nad czubkiem noża do dania głównego. Jeśli przewidujemy więcej trunków - kieliszek, który będzie używany jako pierwszy, powinien stać najbliżej talerza po prawej stronie.

Bez serwetek ani rusz!

Serwetki starajmy się dobrać do barwy zastawy i obrusa. Najpraktyczniejsze są te o wymiarach 50x50 cm, ale mogą być też mniejsze. Warto je kunsztownie ułożyć, albo ozdobić pierścieniem.