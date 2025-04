Sposób w jaki należy usuwać naklejki zależy od tego, na jakim przedmiocie się znajdują. Chodzi o to, aby środek chemiczny lub narzędzie, którego będziesz używać nie uszkodziły powierzchni, którą chcesz oczyścić. Słoik lub ceramiczny wazon z naklejką możesz moczyć, aż papier zacznie się rozpadać. Czasem to wystarcza, ale bywa, że trzeba zastosować chemiczny środek rozpuszczający klej.

Jak usunąć naklejki?

Naklejki, tak chętnie przyklejane przez dzieci niemal wszędzie: na meble, samochód, czy szybę, po pewnym czasie wyglądają po prostu okropnie. Podważenie ich paznokciem i oderwanie rzadko daje efekt - odrywa się zwykle tylko kawałek papieru, a reszta pozostaje. Równie uciążliwe jest odklejanie naklejek ze słoików (na przykład etykietek lub cen) czy z prezentów (cenówki).

Nie odrywaj ich na siłę - poznaj nasze sprawdzone sposoby na to, by zniknęły bez problemu (i bez śladu!).

Słoiki i ceramiczne przedmioty

Wlej do dużej miski lub wiaderka gorącą wodę i 1–2 łyżki płynu do naczyń. Włóż naczynia z naklejkami, pozostaw na kilka godzin. Następnie drucianym zmywakiem lub ostrą stroną gąbkowego zmywaka szoruj miejsce z przyklejoną naklejką, aż zejdzie. Jeśli zostanie ślad po kleju, wyczyść tamponem nasączonym spirytusem salicylowym.

Meble i lodówka

Podgrzej fragment z naklejką suszarką do włosów przez 3-4 minuty. To sprawi, że klej mocno się przesuszy i osłabi. Następnie zwilż ściereczkę lub kuchenny gąbkowy zmywak spirytusem salicylowym albo zmywaczem do paznokci i pocieraj naklejkę aż zejdzie. W przypadku wyjątkowo opornej naklejki zastosuj specjalny płyn Mellerud, dobrze rozpuszczający klej.

Szyba samochodowa lub okienna

W chłodny dzień przetrzyj szybę w miejscu, gdzie jest naklejka mokrą ścierką, po czym spryskaj obficie preparatem WD - 40 (kupisz w sklepie chemicznym) i zostaw na 15 minut. Następnie podważaj ostrożnie plastikową skrobaczką brzegi naklejki. Jeżeli nadal trudno ją usunąć, ponownie spryskaj WD - 40 i po 15 minutach znów zacznij ją suwać skrobaczką. Gdy zejdzie, umyj szybę płynem do szklanych powierzchni i wytrzyj do sucha.

Plastikowe powierzchnie

Jeśli naklejka jest na plastikowej powierzchni, przetrzyj je mokrą szmatką i spryskaj dobrym płynem odtłuszczającym (np. Meglio - uniwersalany odtłuszczacz używany do sprzątania mieszkania). Zeskrobuj naklejkę plastikowym nożykiem, który nie uszkodzi czyszczonej powierzchni.

