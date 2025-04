Jaka jest największa rasa psa? Kto może pochwalić się największym pupilem w Polsce albo na świecie? Każda rasa psów ma swoich amatorów i wielbicieli. Są tacy, którzy uwielbiają maleńkie pieski chihuahua, które zmieszczą się w torebce. Jeszcze inni gustują w dużych rasach, takich jak owczarek niemiecki. Specyficzne grono odbiorców mają też naprawdę ogromne psiaki. Niektóre z nich są prawdziwymi olbrzymami.

Mówiąc o olbrzymich psach, mamy na myśli takie, które wielkością nie różnią się właściwie od... kucyka. Oto 6 psów, które zdecydowanie nie są pupilami kanapowymi, a gdyby weszły na kolana właściciela, mogłyby je bez trudu, choć niechcący, połamać.

Największe rasy psów to przede wszystkim:

dog niemiecki,

kangal,

angielski mastiff,

nowofunland,

bernardyn,

wilczarz irlandzki.

Dog niemiecki

Dog niemiecki to największa rasa psa na świecie. Uważa się, że nie ma póki co żadnego godnego kandydata. Ta rasa może osiągnąć nawet metr wysokości i ponad 50 kg wagi. Często pełni role psa stróżującego, dobrze poluje i jest uznawany za psa bojowego. Często bywa także psem towarzyszącym. Dogi żyją ok. 10 lat, są bardzo wierne i pewne siebie, ale mimo swoich gabarytów także łagodne, przyjazne i powściągliwe.

Jeden z dogów niemieckich, określany imieniem Giant George, osiągnął wzrost 43 cali, czyli około 110 cm. Przed swoją śmiercią w 2013 zrobił zawrotną karierę jako psi celebryta — pojawił się nawet w słynnym programie Oprah Winfrey i stał się bohaterem książki biograficznej!

fot. Dog niemiecki/Adobe Stock, Weigel

Kangal

Kangal to kolejna duża rasa psa. Zalicza się go do owczarków, pochodzi z terenów Turcji. Średni wzrost tych psów waha się między 75 a 81 centymetrami, a przeciętna waga to około 70 kilogramów.

Pomimo przerażającego wyglądu, ta rasa jest bardzo przyjazna. Kangale są wrażliwe, opiekuńcze i spokojne. Bywają także czujne, więc sprawdzają się w roli stróża. Dobrze także kontrolują swoje emocje.

fot. Kangal/Adobe Stock, Koraysa

Angielski mastiff

Mastiff to duży pies w typie doga. Ma masywną budowę ciała, zwykle mają jasne umaszczenie. Mogą osiągnąć ok. 80 cm wysokości i 70 kg wagi. Zwykle mastiffy żyją od 7 do 12 lat. Należą do grupy psów pracujących. Są opiekuńcze, spokojne i odważne. Sprawdzają się w roli strażnika oraz psa-towarzysza. Wbrew swojemu groźnemu wyglądowi są zwierzętami łagodnymi.

Największy na świecie mastiff angielski żył w latach 80-tych. Miał na imię Zorba, a jego waga wynosiła aż... 155 kilogramów. Inny olbrzymi mastiff imieniem Moose to kolejny rekordzista, od Zorby lżejszy jednak aż o 25 kilogramów.

fot. Mastiff angielski/Adobe Stock, Ricant Images

Nowofundland

Nowofunland to wyjątkowo kudłaty pupil o ogromnych rozmiarach. Aż chciałoby się powiedzieć, że przypomina mniejszego mamuta. Jest w typie psa górskiego, dlatego często wykorzystywany jest jako pies-ratownik i pies-towarzysz.

Nowofunlandy mogą mieć ok. 80 cm wzrostu i 50-70 kg wagi. Są łagodne i podatne na tresurę. Szybko się uczą, dzięki temu często pełnią wiele funkcji społecznych. Ta rasa została wyhodowana na potrzeby lokalnych rybaków. Ze względu na swoją masę, psiaki mogły pomagać np. w holowaniu ciężkich sieci lub ciągnąć specjalne wózki. Nazywane są także wodołazami. Jeden nowofundland został nawet bohaterem podczas II wojny światowej, pomagając żołnierzom.

fot. Nowofunland/Adobe Stock, dmshpack

Bernardyn

Mam ogromny sentyment do tych psów od czasów dzieciństwa — oglądałam wtedy oczywiście kultowy film "Beethoven" z ogromnym bernardynem w roli głównej, a potem na górskich wakacjach "poznałam" pewnego ogromnego psiaka tej rasy, który przewyższał mnie rozmiarami mniej więcej pięciokrotnie.

Bernardyny, choć nie są największą rasą psów na świecie, cechują się dużymi gabarytami i sporą wagą. Najcięższy bernardyn imieniem Benedictine waży obecnie około 160 kilogramów. Początkowo pełniły rolę górskich psów pociągowych i zaprzęgowych, dzisiaj spełniają się jako pies-ratownik i pies-towarzysz. Są także uznawane za narodową rasę Szwajcarii. Są przyjazne, spokojne i łagodne. Mogą osiągnąć ok. 90 cm wysokości i 60-80 kg wagi.

fot. Bernardyn/Adobe Stock, JL

Wilczarz irlandzki

Wilczarz irlandzki został wyhodowany do polowań na jelenie i wilki. Dzisiaj jest po prostu psem-towarzyszem. Ta rasa jest łagodna, przyjazna i cierpliwa. Wykazuje także duża lojalność wobec właściciela i cechuje się dużą rozwagą. Przeciętny wilczarz osiąga zazwyczaj rozmiary sporego kucyka. Wprawdzie ta odmiana nie jest zbyt popularna w Polsce, jednak na całym świecie ma spore grono swoich wiernych fanów.

fot. Wilczarz irlandzki/Adobe Stock, Mikkel Bigandt

Każda duża rasa psa potrzebuje sporo przestrzeni. Codziennie musi się wybiegać, dlatego dobrze zapewnić mu duże podwórko lub długie spacery (najlepiej bez smyczy, na specjalnych wybiegach). Wymagają też regularnej pielęgnacji, bo zwykle mają długą, plącząca się sierść, którą trzeba regularnie czyścić, strzyc i wyczesywać.

Psy o dużych gabarytach potrzebują także sporej ilości jedzenia. Musisz więc nastawić się na duże koszty związane z posiadaniem takiego zwierzaka. Większe są także często koszty ewentualnego leczenia.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.10.2018

