Jak jadąc autobusem można zrobić zakupy? Jak znaleźć zgubiony paragon bez przeszukiwania wszystkich szuflad? I jak zapisać się do lekarza bez wybierania numeru telefonu? Odpowiedzi na te pytania na pewno ułatwią życie każdej współczesnej kobiecie, która lubi nowinki technologiczne.

fot. Fotolia

Zgubiony paragon? To nie problem



Co zrobić kiedy popsuje się aparat, torebka straci uszy czy w butach odklei się podeszwa, a nie wiemy gdzie jest potrzebny paragon? Z pomocą przyjdzie aplikacja Pudełko na Gwarancje. To bezpłatna aplikacja, która pozwala na przechowywanie kopii dowodów zakupu (paragonów, faktur i gwarancji). Dzięki niej dokumenty potrzebne do zwrotu lub reklamacji produktu są zawsze pod ręką i w razie potrzeby nie trzeba przeszukiwać szuflad i torebek, aby je znaleźć. Użytkowniczka aplikacji może grupować paragony w „pudełkach” dowolnie przez siebie nazwanych, a także kontrolować terminy gwarancji zakupionych produktów.

Jak zapisać się do lekarza bez dzwonienia



Musisz wybrać się na badania profilaktyczne lub zapisać do specjalisty a zupełnie nie masz czasu dzwonić? Aplikacja ZnanyLekarz pozwala na wyszukanie lekarza i umówienie się z nim na wizytę w dogodnym dla siebie terminie, a wszystko to jedynie przy użyciu smartfona. Jednym z ciekawych rozwiązań jest funkcja lokalizacji pozwala znaleźć najlepszego specjalistę w okolicy, w której znajduje się użytkowniczka. Aplikacja dostępna jest na Androida i na iOS.

Kulinarne inspiracje za jednym kliknięciem



Brak pomysłu na lunch do pracy lub śniadanie walentynkowe dla ukochanej osoby? W szukaniu inspiracji i rozwijaniu kulinarnych pasji bez wątpienia pomoże Cooklet. To stworzona w Polsce kulinarna aplikacja, pozwala ona pasjonatom gotowania z całego świata wymieniać się ulubionymi przepisami, a także zbierać je wszystkie w jednej wirtualnej przestrzeni. Cooklet dostępny jest zarówno na stronie internetowej, jak i w aplikacjach mobilnych na iOS, Blackberry, Android i Amazon Kindle.

Sprawne zakupy – bez zapominania



Jak często wracamy z zakupów bez kilku (niestety zazwyczaj kluczowych) produktów? Jak spamiętać wszystkie Listonic to aplikacja, która daje możliwość tworzenia listy zakupów dostępnej zarówno w Internecie, jak i z poziomu telefonu. Za pomocą aplikacji możliwe jest współdzielenie listy zakupów z rodziną i ze znajomymi, dzięki czemu codzienne zakupy stają się dużo łatwiejsze. Dodatkowo przedmioty na liście sortują się według kategorii co usprawnia dokonywanie zakupów.

Jak odwiedzić wyprzedaże bez wchodzenia do sklepu?



Zakupy, a szczególnie takie po okazyjnych cenach to jest to co większość kobiet lubi najbardziej. Czasem jednak brak czasu uniemożliwia buszowania po sklepach w poszukiwaniu najlepszych promocji, ale wtedy z pomocą przychodzą mobilne aplikacje, dzięki którym zakupy można zrobić nawet jadąc autobusem do pracy. Złote to mobilna aplikacja klubu zakupowego Zlotewyprzedaze.pl, dająca dostęp do wyprzedaży nawet z 90% zniżką. Znaleźć tam można dodatki, ubrania, obuwie, kosmetyki czy akcesoria domowe.