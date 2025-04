Chyba każda osoba, która współdzieliła mieszkanie z kimś spoza rodziny (np. podczas studiów) zetknęła się z którąś z niżej wymienionych sytuacji. A może dopiero zamierzasz wynajmować z kimś pokój i zastanawiasz się, co złego może cię spotkać?

Przy lekturze mojego rankingu zastanów się również, czy sama nie popełniasz któregoś z wymienionych "grzechów". Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak irytujące mogą być nasze nawyki! Oto 13 najgorszych cech współlokatorów!

1. Wyjadanie jedzenia innym

"Jutro ci na pewno odkupię!", "Wiem że to był twój ostatni baton, ale miałam taką ochotę...", "Sorry ale akurat nie mam nic na kolację, więc wzięłam trochę twojego jedzenia". Też masz ochotę głośno krzyczeć, gdy słyszysz którąś z tych wymówek? Oczywiście, jeśli ktoś raz na jakiś czas poczęstuje się twoim jedzeniem, sytuacja jak najbardziej mieści się w normie. Co innego, kiedy takie praktyki przechodzą w nawyk, lub gdy późnym wieczorem okazuje się, że jogurt z płatkami na który miałaś ochotę przez cały dzień, nagle zniknął z lodówki...

2. Pożyczanie cudzych ubrań i kosmetyków

Jeśli masz świetny kontakt ze swoją współlokatorką, nosicie ten sam rozmiar, a w dodatku lubicie pożyczać ciuchy, wszystko jest w porządku. Problemy mogą pojawić się, gdy jednej ze stron nie za bardzo spodoba się podbieranie cudzych rzeczy bez pytania...

Nagle okazuje się, że z opakowania w łazience zniknął ci ostatni tampon? Chcesz pomalować paznokcie, ale najpierw musisz odnaleźć swój lakier w pokoju współlokatorki? Tak, mnie też by to zdenerwowało...

3. Ciągłe zajmowanie łazienki

Twój współlokator uwielbia dłuuuugie kąpiele, albo ma w zwyczaju czytać w ubikacji? To może być BARDZO irytujące! Z niektórymi osobami naprawdę trudno się dogadać w kwestii użytkowania łazienki.

4. Zapalanie światła w nocy

Jeśli dzielisz z kimś pokój, wasze zwyczaje muszą być naprawdę podobne - w przeciwnym razie ciągłe kłótnie masz jak w banku. Gdy twój współlokator jest typowym nocnym markiem i lubi siedzieć do trzeciej nad ranem, a ty musisz wcześnie wstać do pracy, na pewno osiągnięcie porozumienia nie będzie łatwe...

5. Nałogowe imprezowanie

Mieszkanie z imprezowiczem bywa trudne - szczególnie jeśli ty prowadzisz dość spokojny tryb życia. Częste powroty nad ranem (zwłaszcza w stanie wskazującym na spożycie alkoholu) mogą mocno zatruć innym życie.

6. Palenie w mieszkaniu

Dla osób niepalących mieszkanie z palaczem może stać się bardzo uciążliwe. Oczywiście, jeśli wszyscy szanują wzajemnie swoje zasady, na pewno nie będzie dochodzić do żadnych spięć. Gorzej, jeżeli jeden ze współlokatorów ma w zwyczaju palić w pokoju lub kuchni, a pozostali nie tolerują dymu tytoniowego...

7. Przewlekłe bałaganiarstwo

Dopóki każdy bałagani we własnym pokoju, wszystko jest w porządku - w końcu "Wolnoć Tomku w swoim domku". Do spięć dochodzi zazwyczaj wtedy, gdy niechęć do sprzątania przenosi się też na wspólną przestrzeń. Twój współlokator nigdy po sobie nie zmywa? A może zostawia osad na wannie lub nie opuszcza deski w toalecie? Nie wynosi śmieci, a wszędzie pozostawia straszny nieporządek? Serdecznie współczuję!

8. Chroniczne zapominalstwo

Może trudno w to uwierzyć, ale zdarzają się ludzie, którzy pomimo młodego wieku wydają się cierpieć na sklerozę. Zostawiają zapalone światło, nie dokręcają kranu, potrafią wyjść z domu i pozostawić otwartą lodówkę... Tak, to naprawdę może doprowadzić innych do szału, a czasem nawet do tragedii!

9. Ciągłe zapraszanie gości

Osoba, która bardzo często przyjmuje różnych gości, może być uciążliwym współlokatorem. Nie chodzi tu nawet tylko o późne imprezy, organizowane w mieszkaniu. Jeśli rodzice mają w zwyczaju odwiedzać syna lub córkę co drugie popołudnie, lub jeżeli dziewczyna lokatora praktycznie u was mieszka (nie płacąc oczywiście czynszu), masz prawo się denerwować!

10. Aspołeczność, czyli współlokator-zombie

Towarzyski współlokator może być utrapieniem, ale kiepsko też mieszkać z osobą, która jest całkowicie aspołeczna. Wasze rozmowy ograniczają się do zdawkowego "cześć", a na każdą próbę nawiązania kontaktu reaguje dosłownie ucieczką? Kolega lub koleżanka całymi dniami siedzi w swoim pokoju, grając na komputerze lub oglądając telewizję i w końcu zastanawiasz się, czy naprawdę z tobą mieszka? Posiadanie takiego lokatora może być trochę przerażające...

11. Niepłacenie na czas

Osoba, która wiecznie zalega z opłatami, może uprzykrzyć życie innym. Złość właściciela skutecznie utrudni życie wszystkim mieszkańcom, nawet tym którzy płacą w terminie. Nikt też przecież nie ma ochoty opłacać cudzej części rachunku za prąd, aby nie został odcięty...

12. Posiadanie kłopotliwych zwierząt

Większości z nas oczywiście nie przeszkadza, gdy współlokator ma uroczego psiaka lub spokojnego chomika. Problematyczne może stać się jednak mieszkanie z kimś, kto nagle zapała ogromną miłością np. do hodowania pająków. Nikt nie chce też mieszkać z osobą, której pupil najzwyczajniej w świecie nieprzyjemnie pachnie. To apel do wszystkich współlokatorów: sprzątajcie często klatki swoich zwierząt!

13. Denerwujące nawyki

Tak, KAŻDY z nas ma jakieś nawyki, które mogą denerwować innych. Jedni chrapią, inni pozostawiają nieopuszczoną deskę w toalecie, a jeszcze inni osad na wannie. Ważne jest, aby potrafić kontrolować swoje przyzwyczajenia i dostosować się do współlokatorów.