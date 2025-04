W obecnych czasach musimy bardziej niż zwykle dbać o czystość i higienę. Warto wiedzieć, gdzie najczęściej i najdokładniej powinniśmy sprzątać nawet, jeśli wydaje nam się, że panuje względny porządek.

Reklama

1. Telefon komórkowy

Mało kto czyści porządnie swój telefon. W końcu, to przedmiot osobisty i w sumie nikt poza nami go nie dotyka, ale... używamy go przecież wszędzie i bez przerwy. W komunikacji miejskiej, w sklepie i w domu. Na kanapie - przeglądając social media, w kuchni - aby przepis, z którego gotujemy nową potrawę był zawsze pod ręką, a nawet w toalecie.

Fot. Adobe Stock

Naukowcy z Manchester Metropolitan University odkryli, że na telefonie komórkowym osadzają się wydzieliny naszego ciała, które są idealną pożywką dla bakterii. Nieustanne używanie smartfona w różnych miejscach oraz ciepło, jakie generuje urządzenie, sprawiają, że rozwój drobnoustrojów jest dynamiczny. Zdaniem badaczy, na naszych telefonach jest pięć razy więcej bakterii niż na podeszwie buta... Co więc robić, aby utrzymać go w czystości?

Warto zakupić płyn do czyszczenia ekranów ze specjalną ściereczką z mikrofibry i używać go przynajmniej dwa razy dziennie. To wydatek rzędu kilkunastu złotych, dzięki któremu zapewnimy sobie ochronę przed groźnymi bakteriami i drobnoustrojami.

2. Gąbka kuchenna, ścierki i ręczniki

Już wiecie, że ciepło i wilgoć to idealne miejsce rozwoju zarazków. Nie dziwi więc fakt, że wśród najbrudniejszych przedmiotów znalazły się także gąbka do naczyń, ścierki i ręczniki, także te kąpielowe. Gąbkę trzeba wymieniać często. Jeśli mamy zmywarkę i używamy jej sporadycznie - co 2-3 tygodnie, jeśli zmywamy ręcznie - przynajmniej raz w tygodniu. Ścierki i ręczniki trzeba traktować nieco inaczej. Dla zachowania maksimum higieny zaleca się wymianę ich po tygodniu użytkowania oraz regularne pranie. Tylko dzięki temu jesteśmy w stanie zabić zebrane na nich bakterie i pozbyć się nieprzyjemnego zapachu.

Żel do prania Persil Against Bad Odors oraz kapsułki Persil Discs 4w1 z unikalną Technologią Neutralizacji Nieprzyjemnych Zapachów to niezawodna broń w walce o higieniczną czystość. Zapewniają doskonałe rezultaty prania oraz neutralizację brzydkich zapachów. Innowacyjna formuła Persil wnika głęboko we włókna, skutecznie usuwając nawet najbardziej uporczywe plamy i nieprzyjemne, trudne do wywabienia zapachy. Dzięki nim ścierki i ręczniki będą perfekcyjnie czyste i gotowe do ponownego użytku.

Fot. Materiały prasowe/Adobe Stock

3. Deska do krojenia

Deska do krojenia wcale nie jest mniej niebezpieczna niż smartfon czy pilot. Na jej powierzchni panują świetne warunki do rozwoju bakterii. Niestety, wiele z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, dlatego na jednej desce kroimy np. surowe mięso i ryby, a później pieczywo...

Dla zachowania maksimum higieny zalecane jest posiadanie kilku różnych desek - każda powinna służyć do siekania innego rodzaju produktów. Dobrze, aby wykonane były z materiałów nadających się do mycia w zmywarce. Tylko tam można je odpowiednio wyparzyć.

Fot. Adobe Stock

4. Klawiatura komputera

Podobnie, jak w przypadku smartfonów na naszych klawiaturach roi się od chorobotwórczych mikroogarnizmów. To m.in. groźne bakterie E.coli oraz bakterie kałowe, które mogą wywołać niestrawność i biegunkę. Do tego dochodzą resztki jedzenia i wydzieliny ciała - łupież, czy pot, które zalegając pomiędzy klawiszami powodują powstawanie grzybów podobnych do tych, które widujemy na ścianach starych, zaniedbanych budynków. Brzmi przerażająco? No właśnie…

Aby uchronić się przed rozwojem bakterii, klawiaturę musimy czyścić codziennie. Najlepiej sprawdzi się do tego preparat na bazie alkoholu izopropylenowego, który nie zmaże oznaczeń klawiszy lub klasyczna benzyna ekstrakcyjna. To wydatek rzędu 10 złotych, a wystarczy na lata i przyda się również podczas drobnych remontów.

Fot. Adobe Stock

5. Pilot do telewizora

Tutaj sprawa ma się podobnie, jak z dwoma poprzednimi przedmiotami. Pilota dotykamy tyle razy dziennie, że po prostu nie może być inaczej. „Znajdziemy" w nim wszystko to, co w klawiaturze, a jeśli mamy w domu zwierzę to z pewnością także sierść i włosy...

Jeśli chodzi o czyszczenie, możemy użyć tego samego środka, co do klawiatury lub smartfona. Całe urządzenie należy codziennie przecierać ściereczką, a co kilka dni także patyczkami kosmetycznymi, które usuną brud spomiędzy przycisków.

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Persil.