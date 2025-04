Zmywarkę wynalazła w 1866 r. kobieta, Amerykanka. Podobno szukała sposobu na perfekcyjne i bezpieczne wyczyszczenie swojej porcelany. I udało się! To cudowny wynalazek.

Dzięki niemu zyskujesz dziennie co najmniej pół godziny wolnego czasu – tyle bowiem zajmuje zmycie naczyń dla 3-osobowej rodziny. Miesięcznie – to już 14 godzin!

Nowoczesna zmywarka oszczędza też wodę – potrzebuje tylko 10 litrów na umycie nawet 14 kompletów naczyń, gdy tymczasem przy zmywaniu ręcznym, pod bieżącą wodą, zużywa się jej nawet 100 litrów!

W dodatku masz pewność, że talerze, garnki, sztućce są idealnie czyste, bo środki myjące są bardzo skuteczne, a gorąca para, która suszy naczynia, dodatkowo je wyparza i niszczy bakterie. Ceny zmywarek wahają się od 700 do 3000 zł.

Oto 5 zasad wyboru dobrej i wygodnej zmywarki:

1. Regulowane, praktyczne szuflady zmywarki

Gdy szuflady są regulowane, to można je podnosić i opuszczać, a także składać niektóre elementy. Wtedy zmieszczą się wszystkie naczynia, także niewymiarowe.

Dobrze, gdy szuflady oprócz standardowych przegródek wyposażone są w uchwyty na butelki dla niemowląt lub dodatkową bardzo praktyczną półkę na sztućce.

2. Oprogramowanie zmywarki

Oprócz programów standardowych warto mieć mieć program skrócony – idealny do lekko zabrudzonych naczyń. Zmywanie trwa 30 min. w temp. ok. 40 st. C.

3. Klasa suszenia zmywarki

Klasę suszenia oznacza się literami od A do G. Klasa A oznacza, że po zakończeniu zmywania, naczynia będą całkiem suche i od razu można wstawić je do szafki.

4. Klasa efektywności energetycznej zmywarki

Zmywarki mają 7 klas efektywności energetycznej. Od A (najbardziej efektywnej) do G (najmniej efektywnej). Najbardziej nowoczesne pracują w klasie AAA.

5. Rozmiar zmywarki

W sprzedaży są zmywarki o szerokości 45 cm, 55 cm, 60 cm, 65 cm. Jeśli masz sporą rodzinę, wybierz zmywarkę o większej pojemności, np. taką o szer. 60 cm.

Na zlecenie Edipresse - artykuł z "Przyjaciółka poleca"

