Czy mycie ścian przed malowaniem to konieczność? Wydaje się że tak - bez tego nie da się przecież skutecznie i ładnie ich pomalować.

To niezbędna czynność, jeśli ściany są brudne i zatłuszczone. Jeśli jednak są czyste i nie są bardzo zniszczone, a chcesz jedynie zmienić ich kolor - możesz nałożyć farbę na odtłuszczoną ścianę.

Ścianę przed malowaniem oczywiście zawsze warto umyć, jednak nie jest to absolutna konieczność - a przynajmniej nie zawsze.

Przygotowanie ścian do malowania - najważniejsze zasady

Kiedy chcemy odnowić stare powłoki malarskie, warto je umyć, aby usunąć brud, kurz i osady, które mogą spowodować zmniejszenie przyczepności nowej farby.

Przed malowaniem dobrze jest ocenić stan ścian oraz starych powłok. Jeśli poprzednia farba dobrze się trzyma, możemy bezpośrednio na nią nałożyć nową warstwę.

Kiedy jednak się łuszczy, usuńmy ją bez zastanowienia, gdyż w przeciwnym razie nowe powłoki odpadną wraz ze starymi. Należy także zaszpachlować wszelkie ubytki oraz pęknięcia.

Zanim naniesiemy pierwszą warstwę farby lub zaczniemy mycie ścian przed malowaniem - sprawdźmy czy ściany nie są zbyt chłonne.

Aby nie doprowadzać do silnych zabrudzeń, warto regularnie czyścić pojawiający się brud i plamy na ścianach.

Mycie ścian przed malowaniem - jak sprawdzić ich chłonność?

Aby nie skomplikować sobie pracy i niepotrzebnie nie przedłużyć sobie prac, przed myciem lub malowaniem, sprawdź ich chłonność.

W tym celu przyłóż do powierzchni mokrą gąbkę. Jeśli woda spłynie po ścianie, oznacza to niską chłonność. Jeśli jednak wsiąknie w podłoże, oznacza to, że jest ono zbyt chłonne.

W takim przypadku trzeba zagruntować ścianę, aby uniknąć zbyt wysokiego zużycia emulsji, a do mycia użyć niewielkiej ilości wody. Do tej pracy wybierz również ciepły, najlepiej wietrzny dzień, by móc otworzyć okno i przyspieszyć proces wysychania zarówno wody, jak i farby.

