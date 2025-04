Masz dość chemicznych środków do podłóg, których zapach przyprawia cię o ból głowy? A może szukasz prostego i taniego sposobu na czystą podłogę bez smug i osadu? Zwykła sól kuchenna może być sekretem lśniącej i czystej podłogi. Dodatek zwykłej soli kuchennej do wody potrafi zadziałać naprawdę wiele. Sprawi, że mycie będzie skuteczniejsze, a podłogą będzie lśnić jak nigdy przedtem.

Jak myć podłogę wodą z solą?

Przygotuj roztwór – do 5 litrów ciepłej wody do mycia podłogi wsyp 1-2 łyżki soli. Jeśli chcesz, możesz dodać kilka kropli olejku zapachowego, aby podłoga nie tylko lśniła, ale też w powietrzu unosił się przyjemny zapach.

Drugi bardzo często stosowany przepis to: 5 litrów ciepłej wody, 1 łyżka soli i 1 łyżka płynu do mycia naczyń. Taką mieszaniną najlepiej myć bardziej zabrudzone podłogi, ze starymi plamami lub tłustymi zabrudzeniami.

Przy obu przepisach całość trzeba dobrze wymieszać, aby sól się rozpuściła. Zanurz mop lub szmatkę i mocno odciśnij z nadmiaru wody. Myj podłogę jak zwykle. Najlepiej w jednym kierunku, żeby uniknąć smug. Jeśli myjesz panele, myj je wzdłuż.

fot. Mycie podłóg wodą z solą zapewnia czystość i połysk/ Adobe Stock, StockPhotoPro

Co daje mycie podłogi wodą z solą?

Sól pomaga usuwać trudniejsze zabrudzenia. Ma też łagodne działanie antybakteryjne, więc woda solą świetnie sprawdzi się do podłóg w domach ze zwierzętami i małymi dziećmi.

Sól ma też tę właściwość, że potrafi eliminować brzydkie zapachy. Pomoże więc zlikwidować aromaty, które „przylgnęły” do podłóg.

Sól zostawia na podłodze delikatną warstwę ochronną, przez co kurz wolniej się osadza na płytkach. Jest przy tym tania i ekologiczna.

Do jakich podłóg stosować wodę z solą?

Woda z solą sprawdzi się do płytek ceramicznych, gresu, terakoty, a także do betonu czy niektórych rodzajów linoleum. Woda z solą i płynem do mycia naczyń nadaje się też do paneli podłogowych.

Czego nie myć wodą z solą?

Uważaj na drewniane podłogi, zwłaszcza te lakierowane i olejowane! Sól może uszkodzić powłokę ochronną i doprowadzić do wysuszenia drewna. Lepiej nie używać jej też na panelach podłogowych, bo nadmiar wilgoci może spowodować ich odkształcenie.

